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متحدث باسم تيريزا ماى: الخروج من الاتحاد الأوروبى لن يكون نهاية العالم

الإثنين، 04 يونيو 2018 01:46 م
متحدث باسم تيريزا ماى: الخروج من الاتحاد الأوروبى لن يكون نهاية العالم تيريزا ماى رئيسة وزراء بريطانيا
رويترز
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قال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، اليوم الاثنين، إن الحكومة تثق أن خروج البلاد من الاتحاد الأوروبى لن يكون نهاية العالم وذلك ردا على تقرير أفاد بأن مسؤولين توقعوا حدوث نقص فى البنزين والغذاء والدواء إذا لم يتم التوصل لاتفاق.

وردا على سؤال عما إذا كان تقرير نشرته صحيفة صنداى تايمز وجاء فيه أن عدم التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبى سيكون بمثابة نهاية العالم فى بريطانيا قال المتحدث للصحفيين "هناك الكثير من العمل وصنع القرار فيما يتعلق بخططنا فى حالة عدم التوصل لاتفاق خاصة فيما يتعلق بالموانئ ونعلم أنه لن يحدث شئ من ذلك".

وكرر المتحدث ثقة الحكومة أنها ستتوصل إلى اتفاق جيد للانفصال عن الاتحاد الأوروبى.

 

 


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