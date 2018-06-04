كوبرى "إيفل" المصرى.. نقش عليه حروف الخديوى إسماعيل وتخطى 118 عاما

علق الدكتور محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية لحديقة الحيوان فى تصريحات له اليوم الاثنين على ما تردد حول نقل حديقة الحيوان إلى العاصمة الإدارية الجديدة، قائلا إن اتجاه وزارة الزراعة هو تطوير الحديقة وليس النقل، فضلاً عن إنشاء نقلة حضارية لها خلال الفترة المقبلة.

وتضم حديقة الحيوان عددا من المعالم التاريخية، منها كوبرى إيفل، الذى صممه المهندس المعمارى الفرنسى ألكساندر جوستاف إيفل، حيث كان يشتهر بتصميم المنشآت المعدنية سواء كانت كبارى أو سكك حديدية، أبرزها تمثال الحرية فى نيويورك وبرج إيفل الذى يحمل اسمه.

وأمر الخديوى إسماعيل منذ حوالى 118 عامًا، المهندس جوستاف إيفل، بعد أن أتى إلى مصر من فرنسا، ببناء كوبرى معلق بحديقة حيوان الجيزة التى كانت حينها جزءا من قصر الجيزة.

وجلس إيفل لكى يضع تصميما للبرج المعلق الذى نفذته شركته إيفل إى سيو Eiffel et Cie بين عامى (1875- 1879) أى قبل إنشاء برج إيفل بأكثر من 10 سنوات.

ولم يعد الكوبرى الذى وقف طوال 118 عامًا شاهدًا على الأحداث التى مرت بها مصر مفتوحًا للجمهور حفاظًا على أثريته، وتهيئته ليشهد على مصر بعد 100 عام أخرى.

و تمتد "جوهرة التاج لحدائق الحيوان فى أفريقيا"، على أكثر من 80 فدانًا، وتواجه بوابتها الرئيسية شارع شارل ديجول فى القاهرة.

جدير بالذكر أن الكوبرى المعلق يحمل شعار الخديوى إسماعيل المكون من حرفى آى بى IP، وتزينه ثلاث نجوم وأسفله هلال ونجمة ويعلوه التاج الملكى، وله أيضا بوابتان ضخمتان فى بداية ونهاية الكوبرى تتعلق خلالها أسلاك قوية تحمل الكوبرى وتتخطى البوابات لتُثبت فى الأرض ولم تستخدم الشركة اللحام فى ربط أجزاء الكوبرى ببعضها، ولكن لجأت لتثبيت الحديد داخل أجزاء أخرى من مكونات الكوبرى "العاشق والمعشوق".