فرنسا تستضيف مؤتمرا دوليا حول اليمن 27 يونيو الجارى

باريس (أ ش أ)

أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس ستستضيف مؤتمر دوليا حول اليمن فى 27 يونيو الجارى بحضور ممثلى الدول والوكالات الدولية المعنية.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية أنييس فون دير مول - فى تصريح اليوم - إن الوضع الإنسانى الطارئ فى اليمن يجعل من الضرورى تنظيم هذا المؤتمر الذى اتفق على عقده كل من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون وولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان بهدف بحث المشكلات المتعلقة بوصول المساعدات للسكان لا سيما دخول ميناء "الحديدة" لإيصال المنتجات التجارية والمساعدات الإنسانية للسكان.

وأضافت المتحدثة أن حماية السكان والبنية التحتية اليمنية وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كامل وغير مشروط ودون عائق أمر ملزم لكل أطراف النزاع، معتبرة أن الحل السياسى التفاوضى هو السبيل الوحيد لإنهاء الحرب فى اليمن ووقف تردى الأوضاع الأمنية والإنسانية فى هذا البلد.

وأشارت إلى أن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث، يحظى بدعم فرنسا الكامل للتوصل لهذا الحل الذى سيتطلب فى مرحلة ما انخراط كل الأطراف اليمنية فى المسار التفاوضى دون شروط مسبقة و فى أقرب وقت ممكن.