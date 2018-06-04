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الإثنين، 04 يونيو 2018 12:44 ص
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صور..الطائرات الورقية الفلسطينية تحرق آلاف الأفدنة من المستوطنات الإسرئيلية

الإثنين، 04 يونيو 2018 12:31 ص
صور..الطائرات الورقية الفلسطينية تحرق آلاف الأفدنة من المستوطنات الإسرئيلية حرق آلاف الأفدنة من المستوطنات الإسرئيلية
كتب وكالات _ تصوير رويترز
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اندلعت سلسلة من الحرائق فى مستوطنات محيط بقطاع غزة، بعد إطلاق متظاهرين فلسطينيين طائرات ورقية حارقة باتجاه الأراضى التابعة لهذه المستوطنات، حسبما ذكرت صحف الإسرائيلية بحسب "روسيا اليوم".

وأوقفت الشرطة الإسرائيلية، لبضع ساعات حركة القطارات فى مقطع (عسقلان-نتيفوت) بسبب هذه الحرائق، التى اندلعت قرب سكة الحديد فى منطقة مستوطنة "سديروت" شمال شرق قطاع غزة.

وحسب صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، يعمل 12 فريق إطفاء وطوارئ بمساعدة 4 طائرات إطفاء على  إخماد الحرائق المستعرة، ويسبب هبوب الرياح هناك صعوبات أمام رجال الإطفاء حيث تغير النيران اتجاهها بشكل دائم.

وفى الحقول القريبة من "كيبوتس بئيري" (قرية زراعية تعاونية تقع شرق وسط قطاع غزة)، تحاول 4 طواقم إطفاء السيطرة على حرائق أشعلتها طائرة ورقية أطلقت من غزة وسقطت فى أحد الحقول، كما اندلع حريق آخر فى ساعات الظهر فى حقل ومنطقة شجرية فى منطقة "كيسوفيم" فى النقب الغربي.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلى السابق عضو الكنيست عمير بيرتس من "المعسكر الصهيوني"، فى تصريح لـ"معاريف"، إنه يمنع التساهل مع قضية الحرائق، ويمنع الاستسلام للطائرات الورقية الحارقة، فالحرائق لا تأتى على الأملاك فحسب، بل تسبب ضررا كبيرا لمصادر دخل المزارعين الإسرائيليين الذين باتوا يخشون على مستقبلهم وعلى قدرتهم على استغلال أراضيهم، حسب قوله.

ودعا بيرتس الحكومة الإسرائيلية إلى تعويض المزارعين، وإلى تطوير آليات لمواجهات الطائرات الورقية الحارقة، كما دعا إلى توجيه رسالة إلى حركة حماس بأنها ستدفع ثمنا باهظا إذا استمرت هذه الظاهرة التى تنتشر أكثر وأكثر.

وكانت شبكة "كان" الإخبارية الإسرائيلية، ذكرت صباح الأحد، أن محاولات إسرائيل لمواجهة الطائرات الورقية الحارقة من غزة باءت بالفشل.

الاحتلال الاسرائيلى يستعين بطائرات الاطفاء
الاحتلال الاسرائيلى يستعين بطائرات الاطفاء

 

النيران تلتهم الأخضر واليابس
النيران تلتهم الأخضر واليابس

 

النيران تلتهم الأشجار
النيران تلتهم الأشجار

 

النيران تلتهم شجرة
النيران تلتهم شجرة

 

تصاعد الأدخنة جراء الحرائق
تصاعد الأدخنة جراء الحرائق

 

حرائق فى أحد المستوطنات
حرائق فى أحد المستوطنات

 

طائرة اطفاء
طائرة اطفاء

 

عناصر الاطفاء
عناصر الاطفاء

 

محاولات لاطفاء الحرائق
محاولات لاطفاء الحرائق

 

 


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