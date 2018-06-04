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الإثنين، 04 يونيو 2018 01:32 م
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سنغافورة تعد مشروبات جديدة بمناسبة قمة ترامب وزعيم كوريا الشمالية

الإثنين، 04 يونيو 2018 01:07 م
سنغافورة تعد مشروبات جديدة بمناسبة قمة ترامب وزعيم كوريا الشمالية ترامب وكيم كونج أون
رويترز
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فى الوقت الذى تتأهب فيه سنغافورة لاستضافة القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون بدأت حانات المدينة فى إعداد توليفات جديدة تحتوى على المشروب الكحولى الكورى السوجو احتفالا بالمناسبة.

فستقدم حانة هوبهيدز الواقعة فى وسط الحى التجارى المزدحم بالمدينة مشروبا أطلقت عليه اسم (برومانس) وهو مكون من البيرة والتكيلا والكوكا الدايت (منخفضة السعرات الحرارية) ومشروب السوجو المصنوع من الأرز المقطر والذى يعتبره العديد من الكوريين مشروبهم الوطنى.

وقال كارلو إيبانيز مدير الحانة لرويترز "قررنا استخدام الكوكا الدايت باعتبارها مشروب ترامب المفضل" وأضاف أن ملصقا عليه صورة لترامب وكيم سيصاحب المشروب الجديد.

وسيقدم المشروب لفردين بسعر 19.90 دولار سنغافورى (14.89 دولار أمريكى) للاثنين لكن من المستبعد أن يتبادل الزعيم الكورى الشمالى الأنخاب مع ترامب الذى لا يحتسى الخمر.

وقال إيبانيز "سيحصل الزبائن أيضا على ملصق عن السلام العالمى عند طلبهم هذا المشروب". وأضاف "نأمل جميعا أن تأتى هذه القمة بشئ جيد".

وتتطلع حانة إسكوبار أيضا للاستفادة من هذه الفرصة بطرح مشروبين باسم "ترامب" و"كيم"، الأول توليفة أساسها مشروب البوربون مشروب أساسه السوجو.

وأكد ترامب يوم الجمعة أنه سيلتقى كيم كما كان مقررا رغم إعلانه إلغاء القمة يوم 24 مايو مشيرا إلى "عداء" بيونجيانج، والقمة المقرر عقدها يوم 12 يونيو ستكون الأولى من نوعها بين زعيم كورى شمالى ورئيس أمريكى فى السلطة.

 

 


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