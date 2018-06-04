تأجيل محاكمة 4 متهمين بالشروع فى قتل نقيب شرطة لجلسة الغد

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد القياتى قشيرى، مد أجل الحكم على 4 متهمين بالشروع فى قتل نقيب شرطة، لمنعه من القبض عليهم لاتجارهم فى السلاح، لجلسة الغد 5 يونيو.

عقدت الجلسة بعضوية المستشارين حسن أبوالوفا محمد وعبدالعزيز محمد حبيب وعلاء الدين كمال إبراهيم، وأمانة سر أيمن عبداللطيف وأحمد فهمى.

وأسندت النيابة للمتهمين تهمة الشروع فى قتل المجنى عليه النقيب المعتز بالله حسن عمدا، بأن أشهر المتهم الأول سلاحا ناريا، خرطوش، فى وجهه ووضع فوهته على رأسه وكال له المتهم الثانى طعنة مستخدما سلاحا أبيض، قاصدين قتله، إلا إنه تمت مداركته بالعلاج، كما استعمل المتهمين القوة والعنف مع موظفين عموميين، هم أفراد قوة الشرطة المكلفة بضبطهم لاتجارهم فى السلاح، وحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم.