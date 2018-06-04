المبعوث النووى لكوريا الجنوبية يزور روسيا لمناقشة سبل نزع السلاح النووى

سول(أ ش أ)

غادر المبعوث النووى لكوريا الجنوبية لى دو-هون، بلاده اليوم الاثنين، متجها إلى روسيا لحشد الدعم الدولى من أجل الجهود الجارية لنزع السلاح النووى وتحقيق السلام الدائم فى شبه الجزيرة الكورية .

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن لى - الذى يشغل أيضا منصب ممثل شؤون السلام والأمن فى شبه الجزيرة الكورية فى وزارة الخارجية الكورية الجنوبية - يخطط للقاء نائب وزير الخارجية الروسى إيجور مورجولوف فى موسكو غدا لتبادل وجهات النظر بشأن التطورات الأخيرة فى القضية النووية .

وأكد المبعوث - فى تصريحات صحفية قبل مغادرته مطار إنتشون الدولى الكورى الجنوبى - أهمية دعم الدول المجاورة والمجتمع الدولى لنزع السلاح النووى فى شبه الجزيرة الكورية، موضحا أن روسيا قدمت العديد من المساهمات فى هذا الصدد، ومتوقعا المزيد من مساهماتها المستقبلية.

تأتى زيارة المبعوث لروسيا قبل القمة بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج-أون المقرر عقدها فى 12 يونيو الجارى فى سنغافورة، ومن المتوقع أن يركز هذا اللقاء التاريخى على نزع السلاح النووى فى بيونج يانج.

يذكر أن روسيا تعمل فى الفترة الأخيرة على تكثيف دبلوماسيتها مع الشمال، ففى الأسبوع الماضى توجه وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف فى زيارة لبيونج يانج وأجرى محادثات مع كبار مسؤولى كوريا الشمالية ومن بينهم الزعيم كيم ووزير الخارجية رى يونج-هو.