video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 04 يونيو 2018 11:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

المبعوث النووى لكوريا الجنوبية يزور روسيا لمناقشة سبل نزع السلاح النووى

الإثنين، 04 يونيو 2018 11:26 ص
المبعوث النووى لكوريا الجنوبية يزور روسيا لمناقشة سبل نزع السلاح النووى رئيس كوريا الجنوبية مون جاى إن
سول(أ ش أ)
إضافة تعليق

غادر المبعوث النووى لكوريا الجنوبية لى دو-هون، بلاده اليوم الاثنين، متجها إلى روسيا لحشد الدعم الدولى من أجل الجهود الجارية لنزع السلاح النووى وتحقيق السلام الدائم فى شبه الجزيرة الكورية .

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن لى - الذى يشغل أيضا منصب ممثل شؤون السلام والأمن فى شبه الجزيرة الكورية فى وزارة الخارجية الكورية الجنوبية - يخطط للقاء نائب وزير الخارجية الروسى إيجور مورجولوف فى موسكو غدا لتبادل وجهات النظر بشأن التطورات الأخيرة فى القضية النووية .

وأكد المبعوث - فى تصريحات صحفية قبل مغادرته مطار إنتشون الدولى الكورى الجنوبى - أهمية دعم الدول المجاورة والمجتمع الدولى لنزع السلاح النووى فى شبه الجزيرة الكورية، موضحا أن روسيا قدمت العديد من المساهمات فى هذا الصدد، ومتوقعا المزيد من مساهماتها المستقبلية.

تأتى زيارة المبعوث لروسيا قبل القمة بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج-أون المقرر عقدها فى 12 يونيو الجارى فى سنغافورة، ومن المتوقع أن يركز هذا اللقاء التاريخى على نزع السلاح النووى فى بيونج يانج.

يذكر أن روسيا تعمل فى الفترة الأخيرة على تكثيف دبلوماسيتها مع الشمال، ففى الأسبوع الماضى توجه وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف فى زيارة لبيونج يانج وأجرى محادثات مع كبار مسؤولى كوريا الشمالية ومن بينهم الزعيم كيم ووزير الخارجية رى يونج-هو.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

كوريا الجنوبية: عزل 3 مسئولين عسكريين شماليين من مناصبهم قرارا نادرا

صور.. الدفاع الأمريكية: تواجدنا فى كوريا الجنوبية غير مطروح خلال قمة ترامب وكيم

كوريا الجنوبية تطالب بضرورة دعم التعاون بين الكوريتين بعد نزع السلاح النووى

كوريا الجنوبيه

روسيا

كوريا الشماليه

سنغافوره

امريكا




لا تفوتك
اللجنة النقابية بـ"اليوم السابع" تختار تشكيل هيئة المكتب

اللجنة النقابية بـ"اليوم السابع" تختار تشكيل هيئة المكتب

التعليم: لم يتم تسريب الامتحان فى الثانوية العامة.. وما حدث غش إلكترونى

التعليم: لم يتم تسريب الامتحان فى الثانوية العامة.. وما حدث غش إلكترونى

السنة دى متصومش وفتوتك معاك.. داعية: الصيام لمن يزيد راتبه عن 500 دولار وارتفاع درجات الحرارة يجيز الإفطار.. باحث سعودى يمنح حرية الصوم لمشجعى كأس العالم.. وطلاب الثانوية وأصحاب المهن الشاقة مفطرون بفتوى رسمية

السنة دى متصومش وفتوتك معاك.. داعية: الصيام لمن يزيد راتبه عن 500 دولار وارتفاع درجات الحرارة يجيز الإفطار.. باحث سعودى يمنح حرية الصوم لمشجعى كأس العالم.. وطلاب الثانوية وأصحاب المهن الشاقة مفطرون بفتوى رسمية

"القضاة الأوائل".. أبو كريب الهمدانى "ناقل الحديث".. تمارض رفضًا لتولى قضاء أفريقيا وقبل بعد إلحاح الحاكم.. أنصف خصمًا على الأمير بعد رفضه حلف يمين الحق.. وأوصى بدفن كتبه معه عند وفاته

"القضاة الأوائل".. أبو كريب الهمدانى "ناقل الحديث".. تمارض رفضًا لتولى قضاء أفريقيا وقبل بعد إلحاح الحاكم.. أنصف خصمًا على الأمير بعد رفضه حلف يمين الحق.. وأوصى بدفن كتبه معه عند وفاته

الجزيرة تتجاهل دماء الفلسطينين وتغطى مسيرة صهيونية بنيويورك لتأييد إسرائيل

الجزيرة تتجاهل دماء الفلسطينين وتغطى مسيرة صهيونية بنيويورك لتأييد إسرائيل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة