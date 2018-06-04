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الإثنين، 04 يونيو 2018 06:18 م
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الكويت تبحث مع فرنسا وألمانيا وبريطانيا موقفهم بشأن الاتفاق النووى الإيراني

الإثنين، 04 يونيو 2018 05:02 م
الكويت تبحث مع فرنسا وألمانيا وبريطانيا موقفهم بشأن الاتفاق النووى الإيراني أمير الكويت
الكويت (أ ش أ)
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اجتمع نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجار الله اليوم الاثنين، مع كل من سفيرة فرنسا مارى ماسدوبوي، وسفير ألمانيا كارلفريد بيرجنر، وسفير بريطانيا مايكل دافنبورت.

وتم خلال اللقاء –الذى عقد فى مقر وزارة الخارجية الكويتية - بحث موقف الدول الثلاث، بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة بالاتفاق النووى الإيرانى.

وحضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، ومساعد وزير الخارجية لشئون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر.

 


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