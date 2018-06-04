الكنيسة تحتفل بافتتاح كاتدرائية العباسية بعد تجديدها نوفمبر المقبل

سارة علام

أعلن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، استعداد الكنيسة لإقامة احتفالية كبرى فى العيد الخمسين للكاتدرائية، واستعادة رفات القديس مارمرقس، فى نوفمبر المقبل.

وكشف قداسة البابا فى مقال له بمجلة الكرازة الكنسية عن تحديد نوفمبر كموعد للاحتفال باليوبيل الذهبى، رغم أن عيد افتتاح الكنيسة كان في شهر يونيو، ولكن التأجيل يأتى بسبب عدم الانتهاء من التجديدات.

كانت الكنيسة قد شكلت لجنة لتجديد الكاتدرائية، انتهت من أكثر من 60% من أعمال التطوير، ومازال الباقى قيد الإنشاء.