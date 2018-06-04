"الصناعات اليدوية": نبحث عن جهات تمويل لمشروع مدينة الحرف بالمنوفية

كتبت: دانه الحديدى

أكد مسعد عمران، رئيس غرفة صناعة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، ان الغرفة تبحث حاليا عن جهات تمويل لمشروع انشاء مدينة للصناعات اليدوية بمحافظة المنوفية، والذى من المقرر اقامته على مساحة 35 فدانا بمدينة السادات.

وأضاف عمران، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، ان التكلفة المبدئية للمشروع تصل إلى 60 مليون جنيه، حيث من المقرر اقامة المشروع على 3 مراحل خلال 3 سنوات، على أن تقوم كلية الهندسة بجامعة المنوفية بوضع التصميمات الهندسية الخاصة بالمشروع، لافتا إلى ان المشروع يتضمن 5 حرف يدوية متواجدة حاليا بمحافظة المنوفية، وهى "السجاد اليدوى، الصدف السيرما، الكروشيه، الخزف".

وأشار رئيس غرفة الصناعات اليدوية باتحاد الصناعات، انه فى حالة توفر التمويل اللازم للمشروع، سيتم البدء فى انشاء المعرض التابع للمنطقة الصناعية، وذلك لتسويق منتجات الحرفيين المتواجدين بالمحافظة حاليا، بجانب خطة الغرفة لتسويق منتجات الحرفين بمختلف المعارض والأندية والمولات.

وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع انشاء 200 ورشة، فى حين يتسع المشروع بالكامل لعدد يتراوح من من 700 إلى ألف ورشة من مختلف الصناعات اليدوية، وبجانب الورش الصناعية، يشمل مشروع مدينة "الصناعات اليدوية" انشاء معرض دائم للمنتجات اليدوية، على مساحة 5 أفدنة، بجانب إقامة معارض شهرية بالنوادى والمراكز التجارية بمحافظة المنوفية، لتسويق منتجات المدينة، على ان تقوم محافظة المنوفية بتخصيص قطعة الارض المقرر اقامة المشروع عليها.