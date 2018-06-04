video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 04 يونيو 2018 03:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"الصحة": استمرار تأمين لجان الثانوية العامة وتقديم الخدمات للطلاب بالمجان

الإثنين، 04 يونيو 2018 02:00 ص
"الصحة": استمرار تأمين لجان الثانوية العامة وتقديم الخدمات للطلاب بالمجان الدكتور أحمد عماد وزير الصحة
كتب وليد عبد السلام
إضافة تعليق

أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة مستمرة فى تأمين لجان امتحانات الثانوية العامة حتى انتهائها فى شهر يوليو المقبل، مؤكدا أن جميع الخدمات الطبية التى يحصل عليها الطلاب فى الطوارئ مجانًا.

 

وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه يتواجد داخل كل لجنة من لجان امتحانات الثانوية العامة عضو من الفريق الصحى طبيب أو زائرة صحية تم تدريبهم على علاج الحالات البسيطة وعمل الإسعافات الأولية للحالات التى تحتاج إلى إحالة.

 

وأوضح أن غرفة الأزمات منعقدة حتى انتهاء امتحانات الثانوية ويتابع الدكتور أحمد عماد نشاطها على مدار الساعة، وجار استكمال تأمين لجان التصحيح ومقرات اقامة المراقبين والمصححين.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الصحة: استقبال 27 حالة مرضية بالمستشفيات فى أول أيام امتحانات الثانوية العامة

الصحة

الثانوية العامة

غرفة الأزمات

امتحانات الثانوية العامة




لا تفوتك
السيسى يستقبل رئيس المخابرات السودانى ويتلقى رسالة من البشير

السيسى يستقبل رئيس المخابرات السودانى ويتلقى رسالة من البشير

مميش: لم تتوقف قناة السويس منذ أحداث 25 يناير حتى الآن ولو للحظة واحدة (فيديو)

مميش: لم تتوقف قناة السويس منذ أحداث 25 يناير حتى الآن ولو للحظة واحدة (فيديو)

أحلام المصريين فى مونديال روسيا.. هدف يكسر عقدة مجدى عبد الغنى.. عصام الحضرى محطم كل الأرقام القياسية.. تألق محمد صلاح لمساعدته فى سباق الكرة الذهبية.. مواجهة بين طارق حامد وسيرجو راموس حال الصعود لدور الـ16

أحلام المصريين فى مونديال روسيا.. هدف يكسر عقدة مجدى عبد الغنى.. عصام الحضرى محطم كل الأرقام القياسية.. تألق محمد صلاح لمساعدته فى سباق الكرة الذهبية.. مواجهة بين طارق حامد وسيرجو راموس حال الصعود لدور الـ16

إخوان الأردن تنفخ فى نيران الأزمات.. الجماعة تطالب باستمرار الاعتصامات ضد أجندة الإصلاح وتؤجج البرلمان ضد حكومة "الملقى".. والعاهل الأردنى يحتوى الغضب بدعوة لحوار وطنى شامل للوصول لصيغة توافقية حول المشروع

إخوان الأردن تنفخ فى نيران الأزمات.. الجماعة تطالب باستمرار الاعتصامات ضد أجندة الإصلاح وتؤجج البرلمان ضد حكومة "الملقى".. والعاهل الأردنى يحتوى الغضب بدعوة لحوار وطنى شامل للوصول لصيغة توافقية حول المشروع

شاهد.. قمة مثيرة بين أساطير ريال مدريد وأرسنال تنتهى بـ3 أهداف

شاهد.. قمة مثيرة بين أساطير ريال مدريد وأرسنال تنتهى بـ3 أهداف

دعاية = ملايين.. النجم العالمى "أشر" ينشر صورا مبهرة لإجازته فى واحة سيوة

دعاية = ملايين.. النجم العالمى "أشر" ينشر صورا مبهرة لإجازته فى واحة سيوة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة