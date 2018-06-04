"الصحة": استمرار تأمين لجان الثانوية العامة وتقديم الخدمات للطلاب بالمجان

أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة مستمرة فى تأمين لجان امتحانات الثانوية العامة حتى انتهائها فى شهر يوليو المقبل، مؤكدا أن جميع الخدمات الطبية التى يحصل عليها الطلاب فى الطوارئ مجانًا.

وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه يتواجد داخل كل لجنة من لجان امتحانات الثانوية العامة عضو من الفريق الصحى طبيب أو زائرة صحية تم تدريبهم على علاج الحالات البسيطة وعمل الإسعافات الأولية للحالات التى تحتاج إلى إحالة.

وأوضح أن غرفة الأزمات منعقدة حتى انتهاء امتحانات الثانوية ويتابع الدكتور أحمد عماد نشاطها على مدار الساعة، وجار استكمال تأمين لجان التصحيح ومقرات اقامة المراقبين والمصححين.