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الإثنين، 04 يونيو 2018 06:57 م
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"الزراعة": ضبط 1716 كيلو لحوم غير مطابقة لمواصفات التداول فى 6 محافظات

الإثنين، 04 يونيو 2018 06:17 م
"الزراعة": ضبط 1716 كيلو لحوم غير مطابقة لمواصفات التداول فى 6 محافظات مني محرز نائب وزير الزراعة
كتب عز النوبى
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قالت الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والأسماك، إن الحملات التي قامت بها الإدارة المركزية للمجازر والصحة العامة والتفتيش على اللحوم يومي 3 و 4 يونيو، حررت 12 محضرا لمخالفات بيع لحوم غير مطابقة للمواصفات المصرية وضبط 1716 كيلو جرام من اللحوم منها 996 كيلو لحوم غير صالحة للإستهلاك الادمي،  وباقي المضبوطات تم إنتاجها من مذبوحات لحيوانات خارج المجازر العامة، مشيرة إلى  أن الحملة تم تنفيذها بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في 6 محافظات، ضمت الفيوم والاقصر وبورسعيد وسوهاج والدقهلية والسويس.

وأضافت محرز إنه تم ضبط 276 كيلو جرام من الكبدة الفاسدة في محافظة الفيوم، وضبط 564 كيلو جرام من الدواجن والقلوب ولحوم البتلو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بمحافظة بورسعيد، بالإضافة إلى ضبط 65 كيلو جرام من من اللحوم الجاموسي الفاسدة بمحافظة سوهاج.


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