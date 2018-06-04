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الإثنين، 04 يونيو 2018 12:45 م
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خلال الربع الثانى للموسـم الزراعى 2017 / 2018...

الإحصاء: مصر صدرت 379.7 ألف قنطار مترى من القطن المصرى بزيادة 181.6%

الإثنين، 04 يونيو 2018 12:04 م
الإحصاء: مصر صدرت 379.7 ألف قنطار مترى من القطن المصرى بزيادة 181.6% القطن - أرشيفية
كتبت- هبة حسام
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بلغت صادرات مصر من القطن خلال الربع الثانى من الموسم الزراعى 2017/2018 "الفترة من ديسمبر 2017 – فبراير 2018" نحو 379.7 ألف قنطار مترى، مقابل 134.8 ألف قنطار مترى خلال الفترة المماثلة من الموســــــم الزراعى الســـابق، بزيادة بلغت نسبتها 181.6%، وذلك بسبب زيادة المحلوج من القطن .

 

وفى بيان له اليوم الاثنين، عن النشرة الربع سنوية للقطن خلال الربع الثانى للموسم الزراعى 2017 / 2018، أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالى كـــميــة المســـتــهلك مـــن الأقطــــان المحــــليـة 47.2 ألف قنطـار متـرى خــلال الـفـتـرة (ديسمبر2017/ فبراير2018 )، مقابل 127.6 ألف قنطـــار متـرى لنفس الفترة من الموســـم الســابق، بنسبة انخفاض قدرها 63%.

 

وأرجع الجهاز فى بيانه سبب انخفاض الكميات المستهلكة من الأقطان "محلياً"، بسبب اتجاه المصانع للأقطان المستوردة لانخفاض أسعارها، لافتا إلى أن كمــية الأقطــان التى تم حلجها، قد بلغت 0.8 مليون قنطار مترى خـلال الفـتـرة (ديســمبر2017/ فبـراير 2018)، مقـابـل 4,0 مليون قنطار مترى لنفس الفترة من الموسم السابق، بنسبة زيادة قـدرها 107.6%.

 

وأكد جهاز الإحصاء فى بيانه، أن نسبة لزيادة فى كميات الأقطان التى تم حلجها، لا تعد ارتفاعا حقيقيا خلال الربع الثانى من الموسم الزراعى2017/ 2018، بقدر ما هو الانخفاض الحاد فى الكميات التى تم حلجها العام الماضى خلال نفس الفترة المشار إليها "الربع الثانى للموسم الزراعى 2016/ 2017".


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