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اتفاقيات جديدة بين شركتى"غازبروم" و"أو أم فى" خلال زيارة بوتين للنمسا

الإثنين، 04 يونيو 2018 10:09 ص
اتفاقيات جديدة بين شركتى"غازبروم" و"أو أم فى" خلال زيارة بوتين للنمسا شركة غازبروم
موسكو (أ ش أ)
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أعلن السفير الروسى فى النمسا دميترى ليوبينسكى، أن اتفاقيات جديدة بين شركة "غازبروم" وشركة "أو ام فى" النمساوية للنفط والغاز تُحضر للتوقيع خلال زيارة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إلى فيينا المقررة غدا الثلاثاء.

وقال ليوبينسكى لوكالة أنباء (سبوتنيك) اليوم الاثنين "إن هذه الاتفاقيات ستحدد التعاون المستقبلى على أساس طويل الأمد بين البلدين..مشيرا إلى أن النمسا كانت أول دولة تم معها إبرام اتفاقيات ذات صلة قبل خمسين سنة".

يذكر أن الحكومة النمساوية تتخذ موقفا بناء فى إطار مشروع "التيار الشمالي-2"حيث تدعم الجهود التى تبذلها شركة "أو إم في" النمساوية، أحد الشركاء الرئيسيين لشركة "غازبروم" فى المشروع.

يشار إلى أن مشروع "التيار الشمالى ـ 2" يفترض بناء خطى أنابيب لنقل الغاز بطاقة تمريرية 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، وتبلغ حصة عملاق شركة "غازبروم" فى المشروع 50 فى المائة، وتملك الشركات الأوروبية الخمس المشاركة فى المشروع حصة 10 فى المائة كل على حدة.

وتبلغ تكاليف المشروع ثمانية مليارات يورو، ومن المتوقع أن تصل إلى 9.5 مليار يورو، ويخطط لبناء خط الأنابيب "التيار الشمالي-2" بمحاذاة خط أنابيب "التيار الشمالي-1"، ويعارض عدد من البلدان تنفيذ هذا المشروع خاصة أوكرانيا، التى تخشى خسارة عائداتها من عبور الغاز الروسى عبر أراضيها، فضلا عن الولايات التى بدورها تنسج خططا طموحة لتصدير غازها الطبيعى المسال إلى أوروبا.

 


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