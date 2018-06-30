وزير التنمية المحلية يلتقى سفير كازاخستان لبحث التعاون المشترك بين البلدين

كتب محمود عثمان

استقبل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، سفير كازاخستان بالقاهرة أرمان إيساغالييف، وتناول اللقاء بحث أوجه التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات فى ضوء العلاقات التاريخية التى تربطهما خاصة فى مجال الإدارة المحلية لاسيما بعد تجربة كازاخستان الرائدة فى مجال إنشاء المدن الجديدة بعد تأسيس العاصمة الإدارية ( أستانا ) والتى تحتفل الآن بذكرى مرور 20 سنة على تأسيسها.

من جانبه، أكد اللواء محمود شعراوى على أهمية تبادل الخبرات بين الجانبين، والاستفادة بالخبرات والتجربة الكازاخستانية، فيما يخص العاصمة الإدارية الجديدة، التى يتم إنشاءها حالياً فى مصر، وفقاً لأعلى المعدلات العالمية .

وأشار وزير التنمية المحلية، إليى أهمية دعم العلاقات بين البلدين، خاصة فى مجال الإدارة المحلية، فى ظل الطفرة التى تشهدها العلاقات المشتركة منذ الزيارة التى قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى كازاخستان منذ عامين فى إطار جولته الأسيوية، معرباً عن تقديره للدور الفاعل لكازاخستان لدعم القضايا العربية والإسلامية.

كما تم خلال اللقاء الاتفاق على تبادل الخبرات فى مجال التنمية المحلية واللامركزية، حيث أكد اللواء محمود شعراوى علي آفاق وفرص الاستثمار المتاحة بالمحافظات المختلفة.

كما سلم وزير التنمية المحلية سفير كازاخستان قائمة مجمعة بالفرص الاستثمارية المتميزة بالمحافظات ، وأكد على وجود دراسات جدوي تفصيلية لكافة تلك المشروعات ومتاحة للمستثمرين ورجال الأعمال فى كازاخستان، لافتا إلى أهمية عقد تلك اللقاءات واهتمام وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع باقى وزارات الحكومة المعنية لدعم وتطوير التعاون بين البلدين لآفاق أرحب .

وقال السفير أرمان إيساغالييف أنه سيقوم بنقل هذه الفرص الاستثمارية إلى مجتمع الأعمال بكازاخستان، وترتيب لقاء مشترك مجمع لهم فى القاهرة، للتباحث بشأنها، مشيرا إلى الميزات التى تتمتع بها بلاده، وخبراتها الواسعة فى مجال الثروة المعدنية، والتى يمكن الاستفادة منها فى بعض المحافظات المصرية.