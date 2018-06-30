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وزارة البيئة تشارك فى فعاليات مبادرة شجرها لزراعة500 شجرة مثمرة بـ6 أكتوبر

السبت، 30 يونيو 2018 11:09 ص
وزارة البيئة تشارك فى فعاليات مبادرة شجرها لزراعة500 شجرة مثمرة بـ6 أكتوبر جانب من فعاليات شجرها
كتبت آية دعبس
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أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا بالمبادرات الشبابية التى تساعد على حماية البيئة وتعمل على تشجيع كل الشباب الهادف الذى يريد حماية البيئة فى مصر، مؤكدة على أهمية دور منظمات المجتمع المدنى فى التوعية البيئية لكافة شرائح وطبقات المجتمع من أطفال وشباب امرأة وأنها أحد أذرع وزارة البيئة فى نشر ثقافة العمل البيئى.
 
جاء هذا خلال الكلمة التى ألقاها نيابة عنها الدكتور وائل رضا رئيس وحدة الشباب بوزارة البيئة خلال فعالية مبادرة شجرها لزراعة 500 شجرة مثمرة بمدينة 6 أكتوبر.
 
وتعد مبادرة شجرها التى أسسها مهندس عمر الديب مبادرة شبابية بيئية تطوعية تم تأسيسها عام 2016 وتهدف إلى نشر ثقافة زراعة الشجر المثمر فى الشوارع والمدارس والأماكن العامة وكذلك نشر فكرة زراعة البلكونات والأسطح بالطرق التقليدية، بالإضافة إلى نشر ثقافة التنمية المستدامة وحماية البيئة من التلوث، وقامت بتنفيذ عدد من الفعاليات بالتعاون مع وزارة البيئة ومنها زراعة نباتات مثمرة فى محمية وادى دجلة وزراعة أشجار بمنطقة المعادى، بالإضافة إلى زراعة 1500 شجرة مثمرة فى محمية الواحات البحرية.
 
 

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وزارة البيئة

وزيرة البيئة

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