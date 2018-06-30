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"نساء ضد الإرهاب": الشرطة الأمريكية خصصت لنا أماكن للاحتفال بذكرى 30 يونيو

السبت، 30 يونيو 2018 08:23 م
"نساء ضد الإرهاب": الشرطة الأمريكية خصصت لنا أماكن للاحتفال بذكرى 30 يونيو جانب من الاحتفال
إيمان حنا
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قالت الدكتورة عادلة كريم، رئيسة جمعية نساء ضد الإرهاب، وأحد المشاركين فى الاحتفالية، فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، إن اليوم ذكرى الثورة على الطغيان، المصريون أثبتوا قدرتهم على قهر الإرهاب، الإخوان كانوا وسيظلون رمزا للظلم والظلامية، ولا شك أن الجيش ساند إرادة شعبه ضد هذه القوة الظلامية، وأضافت أننا سنعبر معا جميع المحن، ومصر على أيدى الرئيس السيسى ترى النور.

وأضافت عادلة كريم، أن الجالية طلبت تصريحا من شرطة مدينة نيويورك للتجمع والاحتفال باستخدام مكبرات الصوت فى اكبر ميادين نيويورك ووافقت شرطة نيويورك على طلبهم ووفرت لهم مكانا مخصصا لذلك، وحرص على التواجد أبناء الجالية المصرية من الجيل الثانى والثالث فى هذه الاحتفالية.

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ومن جانب آخر قال نشأت زنفل نائب رئيس النادى الثقافى المصرى الأمريكى، وأحد المشاركين والمنظمين للاحتفالية، سادت اليوم أجواء الفرحة والاحتفاء بين المصريين بالولايات المتحدة الأمريكية، بمناسبة الذكرى الخامسة للثورة، إنه يوم يذكرنا بقوة إرادة الشعب المصرى الذى لا يقهره أحد وسنظل متوحدين وأقوياء فمصر مسنودة بجيشها ورئيسها السيسى الداعم لحرية شعبه.

وأوضح أن الجميع حرص على الاحتفال بهذه المناسبة، فالمصريون بالولايات المتحدة يعشقون تراب وطنهم ونشعر بكل ما يشعر به بقية أبناء الوطن، وعلى استعداد للتضحية بكل غالى من أجل مصر.

يذكر أن المصريين تجمعوا اليوم بعدة دول، نساء ورجالا وأطفالا، فى الخارج للاحتفال بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو ففى الولايات المتحدة الأمريكية خرجوا إلى ميدان التايم سكوير بنيويورك للاحتفال بذكرى الثورة، رافعين الأعلام المصرية وصور الرئيس السيسى، ورددوا الهتافات الخاصة بثورة الحرية باللغتين الإنجليزية والعربية.


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