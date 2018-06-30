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السبت، 30 يونيو 2018 06:22 م
خالد صلاح
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مقتل وإصابة 5 من مُسلحى طالبان فى تفجير وسط أفغانستان

السبت، 30 يونيو 2018 04:54 م
مقتل وإصابة 5 من مُسلحى طالبان فى تفجير وسط أفغانستان مسلحو طالبان
كابول (أ ش أ)
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سقط 5 مُسلحين على الأقل من حركة طالبان بين قتيل وجريح، اليوم السبت، فى انفجار قنبلة مزروعة على جانب الطريق فى ولاية (وردك) وسط أفغانستان.

وأفاد الجيش الأفغانى -فى بيان بثته وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية، بأن قنبلة مزروعة على جانب الطريق انفجرت مستهدفة مجموعة من المسلحين، ما أسفر عن مقتل ثلاثة مُسلحين من طالبان وإصابة اثنين آخرَين بجروح.

يُذكر أن الجماعات المُسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية لطالما استخدمت القنابل والسيارات المفخخة فى تنفيذ تفجيرات تستهدف موظفى الحكومة وأفراد الأمن فى أنحاء متفرقة من البلاد.

 


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