مقتل وإصابة 5 من مُسلحى طالبان فى تفجير وسط أفغانستان

كابول (أ ش أ)

سقط 5 مُسلحين على الأقل من حركة طالبان بين قتيل وجريح، اليوم السبت، فى انفجار قنبلة مزروعة على جانب الطريق فى ولاية (وردك) وسط أفغانستان.

وأفاد الجيش الأفغانى -فى بيان بثته وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية، بأن قنبلة مزروعة على جانب الطريق انفجرت مستهدفة مجموعة من المسلحين، ما أسفر عن مقتل ثلاثة مُسلحين من طالبان وإصابة اثنين آخرَين بجروح.

يُذكر أن الجماعات المُسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية لطالما استخدمت القنابل والسيارات المفخخة فى تنفيذ تفجيرات تستهدف موظفى الحكومة وأفراد الأمن فى أنحاء متفرقة من البلاد.