كشف غموض العثور على جثة طالب ملقاه بطريق الدبلوماسيين بالبحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

تمكنت المباحث الجنائية بالبحيرة ، من كشف غموض العثور على جثة طالب بها طعنات بالصدر والبطن ملقاة بطريق الدوبلوماسيين بدائرة مركز وادى النطرون.

تعود أحداث الواقعة، عندما تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح ، مدير أمن البحيرة ، إخطارًا من مركز شرطة وادي النطرون من الأهالي بالعثور على جثة شاب فى العقد الثانى ملقاة بطريق الدبلوماسيين بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص، تبين وجود جثة محمد .ع.خ 16 سنة طالب ومقيم قرية كفر داود بدائرة المركز يرتدى كامل ملابسه، وبمناظرتها تبين إصابته بجرحين طعنيان بالبطن والظهر.

بسؤال والده عبدربه .خ.ا 47 سنة فني كهرباء بشركة كيماويات البناء الحديث بوادى النطرون ومقيم بذات الناحية قرر بخروج نجله المذكور للعمل بالدراجه البخارية "توك توك" الخاصه به، وعدم عودته وعلمه بذلك من شقيق زوجته عصام .ع.ب 42 سنة فني بذات الشركه محل عمله ومقيم قرية مبارك بدائرة المركز الذى أبلغه بالعثور على نجله بالحالة المشار إليها وبسؤال الأخير قرر بمضمون ما تقدم.

وجه اللواء علاء عبد الفتاح مدير أمن البحيرة بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية لكشف غموض الواقعة وتحديد وضبط مرتكبيها والدراجة البخارية قيادة المجنى عليه.

أسفرت جهود جهود فريق البحث ، إلى أن مرتكبى الواقعة وهم كلاً من: محمود .ص.س 20 سنة سائق توك توك ، و محمد .ا.ع. 20 سنة ومقيما عزبة الصعايدة بدائرة المركز.

بتقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين المذكورين بعدة مأموريات بمحال إقامتهما وأماكن ترددهما أسفرت عن ضبط الأول ، و بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعه بالاشتراك والمتهم الثانى بدافع السرقة، حيث قاما بالإعداد مسبقاً لإرتكاب جريمتهما، وأعد الثانى لذلك سلاح أبيض " سكين " وبتاريخ الواقعة استقلا الدراجة البخارية صحبة قائدها " المجنى عليه" من ميدان لفظ الجلاله بدائرة المركز بدعوى توصيلهما لطريق الدبلوماسيين "محل الواقعة " بدائرة المركز.

وبالطريق المُشار إليه قام الثانى بالتعدى على المجنى عليه بالسلاح الأبيض، وباغته بعدة طعنات محدثاً إصابته التى أودت بحياته، وإلقائه خارج الدراجة البخارية والاستيلاء عليها ولاذا بالفرار، وأضافا بقيامهما بإيداع الدراجة البخارية لدى محمد .ع.ح 27 سنة موظف ومقيم حى أبو عيسى دائرة المركز "حسن النيه"، وما أن راودت الشكوك الأخير وإرتاب في أمرهما متسائلاً عن مالك تلك الدراجة قام المتهمان بالتحصل عليها منه وتركها بأحد الشوارع الجانبيه بناحية حى الزهور بدائرة المركز، خشية افتضاح أمرهما وأرشد عن "غطاء الدراجة البخارية" وجاري تحرير المحضر اللأزم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.