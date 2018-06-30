فيديوجراف.. فى الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو.. هكذا تعاونت دول الخليج مع مصر

كتب – محمد فزاع

التعاون بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجى، فى الموقف الراهن تجاه دولة قطر، بسبب سياساتها الداعمة للإرهاب، لم يكن الأول من نوعه، حيث سبق لهذه الدول التعاون مع مصر فى العديد من المواقف، ولعل أهمها كان الموقف من ثورة الثلاثين من يونيو، والتى أسقطت جماعة الإخوان الإرهابية من حكم مصر.

ونرصد من خلال هذا الفيديو دعم دول الخليج الرئيسية لمصر إبان ثورة الثلاثين من يونيو بمناسبة إحياء الذكرى الخامسة لها:

المملكة العربية السعودية

أعرب العاهل السعودى الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز عن دعمه الكامل لإرادة الشعب المصرى

ساهم بصورة كبيرة فى الترويج للثورة المصرية فى الوقت الذى حاولت بعض الدول الإساءة لمصر

الدور السعودى كان حائط صد قوى أمام محاولات التدخل فى الشأن المصرى

الملك عبدالله كان حريصًا على زيارة مصر بعد انتخاب السيسى رئيسا للجمهورية فى 2014 لتهنئته

الكويت

أعلنت عن دعمها لإرادة المصريين التى تجلت بوضوح فى الشوارع المصرية

شاركت فى مؤتمر دعم الاقتصاد المصرى الذى نظمه الرئيس السيسي

الإمارات

أكثر دول الخليج التى أعربت عن دعمها الكامل لثورة 30 يونيو

الدعم الإماراتى لم يقتصر على الجانب السياسى أو الاقتصادى ولكن امتد إلى المستوى الدولى

قررت وضع جماعة الإخوان فى قائمة التنظيمات الإرهابية لديها بعد شهور قليلة من ثورة 30 يونيو