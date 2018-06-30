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فيديوجراف.. فى الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو.. هكذا تعاونت دول الخليج مع مصر

السبت، 30 يونيو 2018 01:07 م
فيديوجراف.. فى الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو.. هكذا تعاونت دول الخليج مع مصر ثورة 30 يونيو
كتب – محمد فزاع
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التعاون بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجى،  فى الموقف الراهن تجاه دولة قطر،  بسبب سياساتها الداعمة للإرهاب،  لم يكن الأول من نوعه،  حيث سبق لهذه الدول التعاون مع مصر فى العديد من المواقف،  ولعل أهمها كان الموقف من ثورة الثلاثين من يونيو،  والتى أسقطت جماعة الإخوان الإرهابية من حكم مصر.
 
 
ونرصد من خلال هذا الفيديو دعم دول الخليج الرئيسية لمصر إبان ثورة الثلاثين من يونيو بمناسبة إحياء الذكرى الخامسة لها:
 

المملكة العربية السعودية

أعرب العاهل السعودى الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز عن دعمه الكامل لإرادة الشعب المصرى
ساهم بصورة كبيرة فى الترويج للثورة المصرية فى الوقت الذى حاولت بعض الدول الإساءة لمصر
الدور السعودى كان حائط صد قوى أمام محاولات التدخل فى الشأن المصرى
الملك عبدالله كان حريصًا على زيارة مصر بعد انتخاب السيسى رئيسا للجمهورية فى 2014  لتهنئته
 

الكويت

أعلنت عن دعمها لإرادة المصريين التى تجلت بوضوح فى الشوارع المصرية
شاركت فى مؤتمر دعم الاقتصاد المصرى الذى نظمه الرئيس السيسي
 

الإمارات

أكثر دول الخليج التى أعربت عن دعمها الكامل لثورة 30 يونيو
الدعم الإماراتى لم يقتصر على الجانب السياسى أو الاقتصادى ولكن امتد إلى المستوى الدولى
قررت وضع جماعة الإخوان فى قائمة التنظيمات الإرهابية لديها بعد شهور قليلة من ثورة 30 يونيو

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ثورة 30 يونيو

ذكرى ثورة 30 يونيو

جماعة الإخوان الارهابية

رموز الإخوان

حرق الممتلكات

برلمان الاخوان

جرائم الاخوان

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خبر

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حرق الممتلكات العامة

جرائم الإخوان فى حق المصريين




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