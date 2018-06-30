صور.. وزير الداخلية: رسالة الأمن لن تتحقق بمعزل عن احترام حقوق الإنسان

شدد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على رجال الشرطة، بأهمية احترام كرامة المواطن وصونها داخل وخارج المواقع الشرطية.
جاء ذلك خلال جولات مفاجئة لوزير الداخلية بالشوارع، تفقد خلالها عددا من الميادين في القاهرة الكبرى.
وطالب وزير الداخلية، بضرورة مد يد العون لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، وترسيخ قيم حقوق الإنسان، حيث إن رسالة الأمن لن تتحقق بمعزل عن احترام حقوق الإنسان.
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
جانب من جولة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية خلال الجولة بالقاهرة
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية خلال جولته بالقاهرة
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
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