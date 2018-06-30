video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 30 يونيو 2018 02:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

صور.. وزير الداخلية: رسالة الأمن لن تتحقق بمعزل عن احترام حقوق الإنسان

السبت، 30 يونيو 2018 01:37 م
صور.. وزير الداخلية: رسالة الأمن لن تتحقق بمعزل عن احترام حقوق الإنسان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
كتب ــ محمود عبد الراضى
إضافة تعليق
شدد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على رجال الشرطة، بأهمية احترام كرامة المواطن وصونها داخل وخارج المواقع الشرطية.
 
جاء ذلك خلال جولات مفاجئة لوزير الداخلية بالشوارع، تفقد خلالها عددا من الميادين في القاهرة الكبرى.
 
وطالب وزير الداخلية، بضرورة مد يد العون لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، وترسيخ قيم حقوق الإنسان، حيث إن رسالة الأمن لن تتحقق بمعزل عن احترام حقوق الإنسان.
 
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية (1)
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية 

اللواء محمود توفيق وزير الداخلية (2)
جانب من جولة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية 

اللواء محمود توفيق وزير الداخلية (3)
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية خلال الجولة بالقاهرة 

اللواء محمود توفيق وزير الداخلية (4)
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية خلال جولته بالقاهرة 

اللواء محمود توفيق وزير الداخلية (5)
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية 

اللواء محمود توفيق وزير الداخلية (6)
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية 

اللواء محمود توفيق وزير الداخلية (7)
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية 

اللواء محمود توفيق وزير الداخلية (8)
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية 

اللواء محمود توفيق وزير الداخلية (9)
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الداخلية تضبط 10 آلاف قضية سرقة تيار كهربائى خلال 24 ساعة

وزير الداخلية بأولى جولاته فى ميدان هشام بركات: لن نتهاون مع من يرفع السلاح

وزير الداخلية

الارهاب

جولة وزير الداخلية

اللواء محمود توفيق

مكافحة الارهاب




لا تفوتك
فى ذكرى 30 يونيو.. السيسى: "فى مثل هذا اليوم تحدى المصريون التحدى ذاته"

فى ذكرى 30 يونيو.. السيسى: "فى مثل هذا اليوم تحدى المصريون التحدى ذاته"

روسيا: 2.163 مليار دولار حجم التبادل التجارى مع مصر خلال 4 أشهر

روسيا: 2.163 مليار دولار حجم التبادل التجارى مع مصر خلال 4 أشهر

الجاليات المصرية تحتفل اليوم بذكرى ثورة 30 يونيو.. أغانٍ وطنية وصور الرئيس السيسى فى الاحتفالات بموسكو.. واستعدادات خاصة لاستقبال المصريين فى أمستردام.. وعرض فيلم وثائقى عن "الثورة ضد حكم الإخوان" فى باريس

الجاليات المصرية تحتفل اليوم بذكرى ثورة 30 يونيو.. أغانٍ وطنية وصور الرئيس السيسى فى الاحتفالات بموسكو.. واستعدادات خاصة لاستقبال المصريين فى أمستردام.. وعرض فيلم وثائقى عن "الثورة ضد حكم الإخوان" فى باريس

الأهلى يبدأ رحلة تحصين لاعبيه من إغراءات الدولارات داخليا وخارجيا خوفا من "فتنة" الرحيل.. الأحمر يرفض عرض الـ72 مليون جنيه لشراء محمد الشناوى.. والثلاثى الأفريقى ممنوع من الاحتراف لاستعادة الكأس الأفريقية

الأهلى يبدأ رحلة تحصين لاعبيه من إغراءات الدولارات داخليا وخارجيا خوفا من "فتنة" الرحيل.. الأحمر يرفض عرض الـ72 مليون جنيه لشراء محمد الشناوى.. والثلاثى الأفريقى ممنوع من الاحتراف لاستعادة الكأس الأفريقية

فينجادا يدخل دائرة المرشحين لتدريب الفراعنة بعد رحيل كوبر

فينجادا يدخل دائرة المرشحين لتدريب الفراعنة بعد رحيل كوبر

انسى الترهلات.. 8 وصفات منزلية لعضلات بطن مشدودة

انسى الترهلات.. 8 وصفات منزلية لعضلات بطن مشدودة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة