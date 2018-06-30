صور.. المصريون فى أمريكا يحتفلون بذكرى ثورة 30 يونيو

إيمان حنا

تجمع المصريون اليوم، السبت، فى الولايات المتحدة الأمريكية بميدان التايم سكوير بنيويورك للاحتفال بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو، برفع الأعلام المصرية وصور الرئيس السيسي، ورددوا الهتافات باللغتين الإنجليزية والعربية.





وأكدت إيمان وهمان أحد أبناء الجالية المصرية المنظمين للاحتفالية، إنها تعبيرا عن احتفالية حب مصر فى ذكرى تحررها من الظلم والإرهاب، ورددوا الهتافات باللغتين حرصا على إيصال الرسالة لجميع وسائل الإعلام الأجنبى.



إيمان وهمان إيمان وهمان

وأضافت أنه تم تخصيص أتوبيسات لنقل المصريين من مقاطعات بروكلين، وكوينز، ولونج أيلند، استاتن أيلند، ومن ولاية نيو جيرسى، جورنال اسكوير، باترسون.