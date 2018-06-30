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روسيا توقع أول عقد لشراء مقاتلات الجيل الخامس من طراز "سو 57"

السبت، 30 يونيو 2018 10:01 ص
روسيا توقع أول عقد لشراء مقاتلات الجيل الخامس من طراز "سو 57" سوخوى 57 - أرشيفية
أ ش أ
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أعلن نائب وزير الدفاع الروسى أليكسى كريفوروتشينكو، اليوم السبت، أن وزارة الدفاع وقعت عقدا لشراء 12 طائرة من طراز "سو 57" وسوف تتسلمها القوات فى أقرب وقت.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، عن كريفوروتشينكو، قوله، إن طائرة "سو 57" تنتمى إلى الجيل الخامس من المقاتلات واستمرت روسيا فى اختبار الطائرة الجديدة منذ عام 2010 عندما أنجزت طائرة "سو-57" رحلتها الجوية الأولى، وحُددت مهمة "سوخوى 57" فى تدمير الأهداف الجوية والأرضية والبحرية، وتقدر "سوخوى 57" على تخريب نظام السيطرة.

 

 


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