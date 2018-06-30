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رئيس مجلس النواب يعود من ألمانيا بعد زيارته البوندستاج

السبت، 30 يونيو 2018 09:12 م
رئيس مجلس النواب يعود من ألمانيا بعد زيارته البوندستاج الدكتور على عبد العال
كتب أحمد حمادة
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وصل إلى مطار القاهرة الدولى منذ قليل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب قادما من ألمانيا بعد زيارة استغرقت عدة أيام التقى خلالها عددا من المسؤولين فى البوندستاج الألمانى .

الجدير بالذكر أن الدكتور على عبد العال، قال  إن زيارته للبوندستاج الألمانى، تعد أول زيارة لرئيس برلمان مصرى منذ زمن طويل، مشيرا إلى أهمية الزيارة التى  حفلت بالكثير من اللقاءات مع قيادات البوندستاج، وأيضا مع بعض أعضاء الحكومة الألمانية، مؤكدا أن الجانب الألمانى عبر عن دعمه اللامحدود لمصر، كما ركز على نقطة أساسية، وهى أن استقرار مصر استقرار للمنطقة وأوروبا.

 


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