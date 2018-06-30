حتى لا ننسى عنف الإخوان.. ثورة 30 يونيو أنقذت المصريين

أنقذت ثورة 30 يونيو مصر والمصريين من الانجراف إلى مستقبل أسود رسمت ملامحه تصرفات الإخوان الإرهابيين الذين أرادوا سرقة هوية مصر ومستقبل أبنائها بالعنف واستغلال الدين والتدمير والحرق.
حتى لا ننسى ما فعله الإخوان فى عام استحوذوا فيه على الحكم فحاولوا ذرع بذور الفرقة والتطرف والفتن بين صفوف وجسد الشعب الواحد ننشر الوقائع التى تبرز الجرائم التى ارتكبها الإخوان من قتل للأبرياء وحرق للكنائس وتدمير مؤسسات الدولة، بعدما تصدى الشعب لهم فى ثورة شعبية اجتاحت محافظات الجمهورية لافظا الإخوان خارج الحكم، الأمر الذى جعل "الإرهابية" تعود إلى ما كانت تخفيه عن المصريين من وجهها القبيح بالعنف والإرهاب والتفجير.
حتى لا ننسى جرائم الإخوان.. "الإرهابية" اختطفت مصر وانفردت بالسلطة.. السلاح كان متواجدا بقوة داخل اعتصامى رابعة والنهضة.. مخابرات دولية دعمت عناصر الجماعة لإحداث فوضى.. ومحاولات أخونة الدولة المصرية باءت بالفشل
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