جنايات الإسكندرية تقضى بسجن مراجع حسابات 10 سنوات لاختلاسه 7 ملايين جنيه

الإسكتدرية أسماء على بدر

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عبد العاطى مبارك، وعضوية كل من المستشار أيمن إبراهيم والمستشار عبد العاطى مسعود شعلة وأمين سر الدائرة محمد عثمان بمعاقبة مراجع حسابات بالسجن 10 سنوات بعد اختلاسه 7 ملايين جنيه من الشركة جهة عمله.

وترجع أحداث القضية رقم 3121 لسنة 2011 جنايات قسم شرطة برج العرب، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من إدارة مباحث الأموال العامة يفيد باستيلاء المدعو "م.خ.أ" مراجع حسابات على مبلغ 7.333.021 بصفته عاملًا بإحدى شركات المساهمة.

وكشفت التحريات، أن المتهم قام بتغطية المبلغ المستولى عليه بتقديم طلبات تسوية لعهدته النقدية 383 طلبًا متضمنة قيامه بإنفاق المبالغ سالفة الذكر كرسوم جمركية مستحقة على الشركة جهة عمل على غير الحقيقة، واسترد تلك المبلغ واتفق مع مجهول فى تزوير محررات رسمية "إيصالات نقدية لمصلحة الجمارك المصرية" عليها أختام مزورة وبالعرض على النيابة العامة تم إحالته لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.