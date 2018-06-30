الليلة.. كوكب عطارد أسفل الزهرة فى ظاهرة تزين سماء الوطن العربى

كتب محمود راغب

تشهد سماء الوطن العربى الليلة وقوع كوكب عطارد أسفل كوكب الزهرة فى قبة السماء.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن تلك الكواكب الخمسة يمكن رؤيتها بالعين المجردة فى صورة نقاط ضوئية وهى: عطارد، الزهرة، المشترى، زحل، المريخ.

وتابعت: بشكل عام سيكون أصعب كوكب فى الرصد هو عطارد نظرًا لكونه أقرب كوكب إلى الشمس، لذلك يكون مرئيًا فقط بداية الليل ويتبع الشمس تحت الأفق فى وقت مبكر ولا يبقى لفترة طويلة فى قبة السماء.

وأشارت إلى أنه لمحاولة رؤية كوكب عطارد يجب أن يكون الأفق الغربى مكشوفًا بالكامل وتحديدًا باتجاه كوكب الزهرة الذى يمكن رصده بسهولة بسبب لمعانه الفائق، حيث سيظهر فى السماء بعد حوالى نصف ساعة بعد غروب الشمس بل ويمكن فى وقت أبكر.