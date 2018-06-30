video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 30 يونيو 2018 11:53 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الرئيس الأفغانى يعلن استئناف العمليات العسكرية ضد طالبان

السبت، 30 يونيو 2018 09:57 ص
الرئيس الأفغانى يعلن استئناف العمليات العسكرية ضد طالبان الرئيس الأفغانى أشرف غنى
(أ ف ب)
إضافة تعليق

أعلن الرئيس الأفغانى أشرف غنى رسميا، اليوم السبت، استئناف العمليات العسكرية ضد طالبان بعد وقف لاطلاق النار كان قد اقترح تمديده لكن الحركة رفضت ذلك، لكنه اكد استمرار جهود السلام التى دعا طالبان إلى الانضمام اليها.

وقال غني في مؤتمر صحفى أن "وقف اطلاق النار انتهى وسمح لقوات الدفاع والأمن الأفغانية باستئناف عملياتها العسكرية".

وأضاف أن "إعلاننا وقف إطلاق النار لقى ترحيبا حارا من قبل السكان والعالم"، مشددا على ان "الناس يطالبون الحكومة وطالبان بالسلام، والحكومة وافقت على إطلاق هذا النداء الآن وجاء دور طالبان الآن لتقديم رد ايجابى".

وتابع أن "المطلب الأول للأفغان هو إنهاء الحرب و(احلال) السلام".

وكانت طالبان رفضت في 18 يونيو دعوة الرئيس الأفغانى إلى تمديد وقف إطلاق نار غير مسبوق أعلن بين الحركة والقوات الأفغانية بمناسبة عيد الفطر.

وذكر الرئيس الأفغانى بأنه كان لابد من إجراء مفاوضات طويلة في 2016 مع متطرفى الحزب الاسلامي للتوصل الى اتفاق سلام يسمح لزعيمهم قلب الدين حكمتيار بالعودة إلى كابول فى ابريل 2017.

وأضاف "نجحنا ويمكننا الاستمرار فى السير قدما".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مقتل وإصابة 16 مسلحا من طالبان خلال اشتباكات مع القوات الأفغانية

مقتل 22 من مسلحى طالبان فى اشتباكات مع قوات الأمن جنوبى أفغانستان

تجدد الاشتباكات بين تنظيم داعش وحركة طالبان فى كونار الأفغانية

مسؤول أمنى أفغانى: طالبان تكبدت خسائر فادحة فى الهجوم على قندوز

طالبان ترفض جميع الجهود والحركات الرامية لإحلال السلام

روسيا: موسكو لا ترى آفاق إجراء مفاوضات مباشرة بين طالبان والسلطات الأفغانية

اخبار عالميه

الرئيس الافغانى

افغانستان

طالبان

حركه طالبان




لا تفوتك
س و ج.. تعرف على نصائح جهاز حماية المستهلك للمواطنين أثناء شراء السلع

س و ج.. تعرف على نصائح جهاز حماية المستهلك للمواطنين أثناء شراء السلع

صندوق النقد الدولى يوافق على صرف الشريحة الرابعة لمصر بقيمة 2 مليار دولار

صندوق النقد الدولى يوافق على صرف الشريحة الرابعة لمصر بقيمة 2 مليار دولار

مدرب نيجيريا يطلب مليون و100 ألف دولار لقيادة منتخب مصر

مدرب نيجيريا يطلب مليون و100 ألف دولار لقيادة منتخب مصر

محمد رمضان: كنت أول فنان يقف على منصة ميدان التحرير فى 30 يونيو (فيديو)

محمد رمضان: كنت أول فنان يقف على منصة ميدان التحرير فى 30 يونيو (فيديو)

حتى لاننسى جرائم الإخوان.. الدم لغتهم و الإرهاب مرجعهم (فيديو)

حتى لاننسى جرائم الإخوان.. الدم لغتهم و الإرهاب مرجعهم (فيديو)

الأتوبيس النهرى يستقبل اليوم زوار العاصمة بنصف الثمن احتفالا بـ30 يونيو

الأتوبيس النهرى يستقبل اليوم زوار العاصمة بنصف الثمن احتفالا بـ30 يونيو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة