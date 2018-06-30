الرئيس الأفغانى يعلن استئناف العمليات العسكرية ضد طالبان

(أ ف ب)

أعلن الرئيس الأفغانى أشرف غنى رسميا، اليوم السبت، استئناف العمليات العسكرية ضد طالبان بعد وقف لاطلاق النار كان قد اقترح تمديده لكن الحركة رفضت ذلك، لكنه اكد استمرار جهود السلام التى دعا طالبان إلى الانضمام اليها.

وقال غني في مؤتمر صحفى أن "وقف اطلاق النار انتهى وسمح لقوات الدفاع والأمن الأفغانية باستئناف عملياتها العسكرية".

وأضاف أن "إعلاننا وقف إطلاق النار لقى ترحيبا حارا من قبل السكان والعالم"، مشددا على ان "الناس يطالبون الحكومة وطالبان بالسلام، والحكومة وافقت على إطلاق هذا النداء الآن وجاء دور طالبان الآن لتقديم رد ايجابى".

وتابع أن "المطلب الأول للأفغان هو إنهاء الحرب و(احلال) السلام".

وكانت طالبان رفضت في 18 يونيو دعوة الرئيس الأفغانى إلى تمديد وقف إطلاق نار غير مسبوق أعلن بين الحركة والقوات الأفغانية بمناسبة عيد الفطر.

وذكر الرئيس الأفغانى بأنه كان لابد من إجراء مفاوضات طويلة في 2016 مع متطرفى الحزب الاسلامي للتوصل الى اتفاق سلام يسمح لزعيمهم قلب الدين حكمتيار بالعودة إلى كابول فى ابريل 2017.

وأضاف "نجحنا ويمكننا الاستمرار فى السير قدما".