الداخلية تضبط 728 قضية تموينية متنوعة على مستوى الجمهورية

كتب محمود عبد الراضى

نجحت شرطة التموين بوزارة الداخلية فى ضبط 50 قضية مواد بترولية واسطوانات البوتاجاز، و263 قضية مخابز ودقيق مدعم وأقماح.

وضبطت شرطة التموين 18 قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة، وضبط 95 قضية فى مجال الغش التجارى، و728 قضية فى مجال (المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين).

وتمكتت شرطة التموين من ضبط 28 قضية فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها، و16 قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر، و5 قضايا فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة، وضبط قضية فى مجال السلع مجهولة المصدر، وقضيتين إتجار فى الألعاب النارية.