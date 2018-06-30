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"التضامن" تنقذ سيدة هربت من مشاكلها إلى الشارع وتودعها دار رعاية بالشرقية

السبت، 30 يونيو 2018 08:24 م
"التضامن" تنقذ سيدة هربت من مشاكلها إلى الشارع وتودعها دار رعاية بالشرقية غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة
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أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى أنه بناء على البلاغ الوارد للوزارة من أحد المواطنين فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بوجود سيدة فى نهاية العقد الرابع من العمر تفترش الأرض أمام إحدى المساجد القريبة من ميدان التحرير.

وتوجه علاء عبد العاطى معاون وزيرة التضامن الاجتماعي للرعاية الاجتماعية على الفور إلى مقر تواجد السيدة، واتضح أنها تدعى "ن . م. ع"، وتبلغ من العمر 49 عاما وبالتحدث معها تبين أنها ليس لها مأوى وتعرضت لعنف واضطهاد أسرى، ما اضطرها للجوء إلى الشارع بعيدا عن أوجه الاضطهاد التى تعانى منه من قبل أسرتها.

كما اتضح أن السيدة حاصلة على مؤهل من أحد المعاهد المتوسطة وتقوم باستكمال دراستها بكلية التجارة بالتعليم المفتوح، فضلا عن كونها منفصلة عن زوجها، ومع تعرضها للعديد من المشاكل الاجتماعية طلبت السيدة إيجاد دار رعاية تكون بمثابة مأوى لها من الشارع.

وعلى الفور تم التنسيق مع دار البسمة لرعاية المشردين بلا مأوى بالشرقية، حيث حضر منها فريق لمقر تواجد السيدة واصطحبوها إلى مقر الدار بالزقازيق.


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