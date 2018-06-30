اعتقال أسترالى يخطط للسفر إلى سوريا بعد اتهامه بالإرهاب

(أ ش أ)

وجّهت الشرطة الأسترالية اتهامات متعلقة بالإرهاب لرجل تم اعتقاله فى منزله، اليوم السبت، بعد اكتشاف تخطيطه للسفر إلى سوريا.

وقالت الشرطة الفيدرالية الأسترالية، فى بيان نشرته على موقعها الإلكترونى، إن الرجل الذى يقطن فى مدينة بريزبان أجرى استعدادات فى الفترة بين آخر 2016 وأول 2017 للسفر إلى سوريا للانخراط فى نشاطات عدائية.

وأضافت الشرطة أن الرجل، الذى لم تذكر اسمه، شجّع وجنّد آخرين للانضمام إليه، حتى يتسنى لهم الانضمام إلى تنظيمات تنخرط فى أعمال عدائية فى سوريا.

ولم تكشف الشرطة الأسترالية عن كيفية محاولة الرجل مغادرة أستراليا والسفر إلى سوريا، لكنها أشارت إلى أنه ومن شجعهم على الانضمام إليه لم ينجحوا فى مغادرة البلاد، مؤكدة أن التحقيق مازال جاريا بالتزامن مع محاكمة المتهم.

وذكرت الشرطة أن الرجل قيد الاحتجاز حاليا على أن يمثل أمام محكمة بريزبان بعد غد الإثنين، ليواجه خمسة اتهامات بالتخطيط للتوغل فى دول أجنبية بهدف الانخراط فى أعمال عدائية، واتهامين بتجنيد أشخاص للانضمام إلى تنظيمات تهاجم حكومات أجنبية، بجانب 7 اتهامات أخرى.

ولفتت الشرطة إلى أن العقوبة القصوى للإدانة بالتخطيط للتوغل إلى دولة أجنبية، هى السجن مدى الحياة، بينما عقوبة تجنيد أشخاص للانخراط فى أعمال عدائية هى 25 سنة فى السجن.