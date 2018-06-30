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إصابة 3 من أسرة واحدة فى مشاجرة بسبب لهو الأطفال بسوهاج

السبت، 30 يونيو 2018 08:23 ص
إصابة 3 من أسرة واحدة فى مشاجرة بسبب لهو الأطفال بسوهاج مشاجرة-ارشيفية
سوهاج ــ محمود مقبول
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تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشأة برئاسة الرائد أحم مصطفى المشنب من السيطرة على مشاجرة بناحية قرية الشوالوله دائرة المركز نتج عنها إصابة عامل وزوجته ونجله.
 
كان اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء أشرف نصحى نائب المدير لقطاع الجنوب يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة مركز المنشأة ووجود مصابين.
 
وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقاده الرائد أحمد مصطفى المشنب رئيس مباحث مركز شرطة المنشأة بوجود مشاجرة بين، طرف أول "صابر .م" 50 سنة عامل مصاباً بـ"جرح طعني شبه نافذ بالصدر وأخر والبطن" وزوجته "هديات . م" 45 سنة ربة منزل مصابة بـ"جرح طعني شبه نافذ بالصدر من الناحية اليمني" و نجله "محمود" 27 عامل – مصاباً بـ"اشتباه كسر بعظام الجمجمة" - وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي.
 
وبين طرف ثانى "خلف . م" 31 سنة بقال و"أشرف . م" 32 سنة سائق و"أحمد . م" 29 سنة عامل، الطرفان أبناء عمومة ويقيمان بذات الناحية، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، وتم ضبط طرفـي المشاجرة، وبسؤالهم قرروا بمضمون ما تقدم، واتهم كل منهما الآخر بالتعدي علي بعضهما البعض بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3 أحوال المركز بتاريخه، وجارى العرض علي النيابة العامة.
 
 
 

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