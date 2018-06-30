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لسهولة استخراج التراخيص..

"إسكان البرلمان" تناقش 7 مشروعات قوانين بشأن تعديل "البناء الموحد"

السبت، 30 يونيو 2018 01:04 ص
"إسكان البرلمان" تناقش 7 مشروعات قوانين بشأن تعديل "البناء الموحد" لجنة الإسكان بمجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل
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تواصل لجنة الإسكان بمجلس النواب على مدار اجتماعاتها الأسبوع الجارى، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

 

وفى هذا الصدد تناقش اللجنة 6 مشروعات بقوانين، بالإضافة لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل البناء الموحد، وجميع التعديلات عبارة عن مقترحات بشأن آليات إصدار التراخيص الجديدة للبناء حتى لا تكون هذه التعديلات هى والعدم سواء، خاصة أن الهدف من تعديلات الحكومة والمقترحات المقدمة من النواب جميعهم تصب فى إطار وقف سيل البناء العشوائى والمخالف.

 

وتنص التعديلات على تذليل العقبات أمام المواطنين فى استخراج تراخيص البناء، وتقليص مدة التراخيص على أن تكون من خلال مكاتب استشارية وليست المحليات كما هو السائد حاليًا، وذلك للقضاء على ظاهرة الفساد فى استخراج التراخيص، كما يوجد العديد من الملاحظات حول خطوط التنظيم والارتفاع وضرورة وضع شروط صارمة لمنع المخالفة مرة أخرى.


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