123 شهيدا فلسطينيا وأكثر من 13 ألف مصاب سقطوا برصاص الاحتلال خلال شهرين

كتب : أحمد جمعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فى قطاع غزة، أن عدد الشهداء الذين سقطوا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى منذ بداية مسيرة "العودة"، فى نهاية مارس الماضى، وصل إلى 123 فلسطينيًا، وإصابة أكثر من 13 ألف آخرين.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية فى قطاع غزة، أشرف القدرة، خلال مؤتمر صحفى، عقدته الوزارة اليوم الأحد: "بلغ عدد شهداء مسيرة العودة 123 شهيدًا، من بينهم 13 طفلا، و2 من طواقم الإسعاف، و2 من الطواقم الصحفية".

وأضاف القدرة: "بلغ عدد الإصابات 13 ألف و672 إصابة بجراحات مختلفة واختناق بالغاز، من بينهم 7451 إصابة تنوعت بين المتوسطة والخطيرة والمعقدة"، مشيرا إلى أن 350 إصابة خطيرة ما زالت ترقد فى المستشفيات الفلسطينية، لافتا إلى أن من بين الإصابات 2200 طفل، و 140 سيدة.

وأضاف: " خلال أيام الجمعة فقط، كانت تجرى الطواقم الطبية 2100 عملية جراحية، وكنا نستقبل فى الساعة الواحدة 280 إصابة، وهذا لا يمكن تحمّله وفق القدرات الاستيعابية لأى نظام صحى فى العالم".

وأشار القدرة إلى أن المستشفيات الفلسطينية خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، عام 2014 كانت تتعامل فى الساعة الواحدة مع 9 حالات.