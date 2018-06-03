وزير الصحة يستقبل سفير الكويت لتعزيز سبل التعاون بين البلدين فى المجال الصحى

كتب وليد عبد السلام

استقبل الدكتور أحمد عمادالدين راضى، وزير الصحة والسكان،اليوم الأحد، السفير محمد صالح الزويخ سفير الكويت لدى مصر والدكتور منصور صرخوه مدير المكتب الصحى بالكويت، لتعزيز سبل التعاون بين البلدين فى المجال الصحى، بالمعهد القومى للتدريب بالعباسية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تناول الحديث حول كيفية تطبيق منظومة التأمين الصحى الجديد وما ستقدمه من خدمات للمواطن المصرى، فضلاً عن دورة المريض الجديدة لتلقى الخدمة سواء داخل العيادات او المستشفيات والتى ستوفر الكثير من الوقت والجهد على المريض، لافتاً الى أن تطبيق القانون سيعد نقلة نوعية فى الخدمة الطبية بمصر ويضاهى نظام التامين الصحى المطبق بانجلترا.

وأضاف "مجاهد" أن اللقاء تطرق الى الخلافات الحالية على مقر مكتب صحى مخصص للسفارة الكويتية، والذى اعتقدت السفارة أن ملكية العقار تؤول لوزارة الصحة ، وهذا ماليس صحيحاً ، والنزاع القائم حاليا بين مصلحة الضرائب المصرية وسفارة دولة الكويت، ، مشيراً الى أن وزير الصحة أبدى استعداده التام بالتعاون لانهاء تلك الخلافات، نظراً لاهمية عمل المكتب الصحى وما يقدمه من خدمات.