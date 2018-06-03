video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 03 يونيو 2018 05:49 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الصحة يستقبل سفير الكويت لتعزيز سبل التعاون بين البلدين فى المجال الصحى

الأحد، 03 يونيو 2018 04:59 م
وزير الصحة يستقبل سفير الكويت لتعزيز سبل التعاون بين البلدين فى المجال الصحى الدكتور أحمد عماد وزير الصحه
كتب وليد عبد السلام
إضافة تعليق
استقبل الدكتور أحمد عمادالدين راضى، وزير الصحة والسكان،اليوم الأحد، السفير محمد صالح الزويخ سفير الكويت لدى مصر والدكتور منصور صرخوه مدير المكتب الصحى بالكويت، لتعزيز سبل التعاون بين البلدين فى المجال الصحى، بالمعهد القومى للتدريب بالعباسية.
 
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تناول الحديث حول كيفية تطبيق منظومة التأمين الصحى الجديد وما ستقدمه من خدمات للمواطن المصرى،  فضلاً عن دورة المريض الجديدة لتلقى الخدمة سواء داخل العيادات او المستشفيات والتى ستوفر الكثير من الوقت والجهد على المريض، لافتاً الى أن تطبيق القانون سيعد نقلة نوعية فى الخدمة الطبية بمصر ويضاهى نظام التامين الصحى المطبق بانجلترا.
 
وأضاف "مجاهد" أن اللقاء تطرق الى الخلافات الحالية على مقر مكتب صحى مخصص للسفارة الكويتية، والذى اعتقدت السفارة أن ملكية العقار تؤول لوزارة الصحة ، وهذا ماليس صحيحاً ، والنزاع القائم حاليا بين مصلحة الضرائب المصرية وسفارة دولة الكويت، ، مشيراً الى أن وزير الصحة  أبدى استعداده التام بالتعاون لانهاء تلك الخلافات، نظراً لاهمية عمل المكتب الصحى وما يقدمه من خدمات.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الصحة لـ"مجلس الوزراء": عقار سوفالدى آمن تماما ولا يسبب السرطان

الصحة

سفير الكويت

التعاون

مصر




لا تفوتك
التعليم: ضبط طالب بالمنوفية مسئول عن تصوير أسئلة اللغة العربية للثانوية العامة

التعليم: ضبط طالب بالمنوفية مسئول عن تصوير أسئلة اللغة العربية للثانوية العامة

"قوى البرلمان" توافق على زيادة المعاشات 15% ورفع الحد الأدنى لـ750 جنيها

"قوى البرلمان" توافق على زيادة المعاشات 15% ورفع الحد الأدنى لـ750 جنيها

صور.. اللغة العربية ترسم البسمة على وجوه طلاب الثانوية العامة فى أول أيام الامتحانات بالمحافظات.. حالات إغماء بالجملة بين الطلاب والمراقبين.. أول تسريب للامتحان بالمنوفية.. وضبط حالات غش مختلفة داخل اللجان

صور.. اللغة العربية ترسم البسمة على وجوه طلاب الثانوية العامة فى أول أيام الامتحانات بالمحافظات.. حالات إغماء بالجملة بين الطلاب والمراقبين.. أول تسريب للامتحان بالمنوفية.. وضبط حالات غش مختلفة داخل اللجان

قبل انطلاق المونديال.. ماذا تقول مدرجات السوشيال ميديا عن كوبر؟.. راجل بركة وخطته مع المنتخب ماشية بنور الله.. يحب الأسلوب الدفاعى والهجوم على محمد صلاح.. وآخرون يدافعون: مدرب عالمى ويلعب وفقا لإمكانيات لاعبيه

قبل انطلاق المونديال.. ماذا تقول مدرجات السوشيال ميديا عن كوبر؟.. راجل بركة وخطته مع المنتخب ماشية بنور الله.. يحب الأسلوب الدفاعى والهجوم على محمد صلاح.. وآخرون يدافعون: مدرب عالمى ويلعب وفقا لإمكانيات لاعبيه

صور.. المنتخب يتدرب على فترتين فى بيرجمو استعدادا لمواجهة بلجيكا

صور.. المنتخب يتدرب على فترتين فى بيرجمو استعدادا لمواجهة بلجيكا

ننشر صور برديات فرعونية مصرية ضبطتها السلطات الليبية فى طبرق

ننشر صور برديات فرعونية مصرية ضبطتها السلطات الليبية فى طبرق

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة