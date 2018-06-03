وزارة الصحة الفلسطينية: نواجه نقصا حادا فى المستلزمات الطبية بسبب حصار غزة

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أكدت وزارة الصحة الفلسطينية فى قطاع غزة، أنها تعانى من نقص شديد فى مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية جراء الحصار المفروض على قطاع غزة، بالتزامن مع استمرار فعاليات مسيرات العودة الكبرى.

وأكدت الصحة - فى مؤتمر صحفى عقدته فى مقر وزارة الإعلام بمدينة غزة، اليوم الأحد - استمرارها فى تقديم الخدمات الاستثنائية فى ظل استمرار مسيرات العودة الكبرى وتزايد أعداد المصابين، وأشارت إلى ابتداعها فكرة الخيام الميدانية داخل مخيمات العودة، مما كان لها الفضل فى تخفيف العبء عن المستشفيات وتقليص عدد المصابين الوافدين لها.

وذكرت أن "حصيلة الجرحى فى مسيرات العودة وصل إلى 13 ألف جريح، وصل منها للمستشفيات 7 آلاف والباقى عولج ميدانيا فى النقاط الطبية الميدانية"، وأضافت الوزارة "عملنا بقدرة 4 أضعاف فى غرف العناية المكثفة، ونجحنا فى استيعاب الجرحى داخلها، رغم النقص الكبير فى المستلزمات الطبية"، وأكدت أن أغلب الإصابات خلال المسيرات السلمية كانت فى الأطراف، واستخدم الاحتلال فيها أنواع من الرصاص المتفجر والمحتوى على الشظايا التى تقوم بتمزيق وتفتيت العظام والأنسجة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى نظمت فيه جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية، والقوى والوطنية والإسلامية، وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، وقفة احتجاجية وجنازة رمزية فى رام الله وسط الضفة الغربية استنكارا لجريمة الاحتلال التى أدت إلى استشهاد المسعفة المتطوعة رزان النجار فى قطاع غزة، مطالبة بضرورة حماية دولية للشعب الفلسطينى.

وقال رئيس الإغاثة الطبية مصطفى البرغوثى، إنه يجب ملاحقة المحتلين فى المحافل الدولية واستمرار حركة المقاطعة حتى يدانوا على جرائمهم ضد أبناء شعبنا وضد قتل المسعفة المتطوعة رزان النجار، التى استشهدت أثناء أداء واجبها الإنسانى، فيما قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، إن الشهيدة النجار سطرت أروع صور البطولة، مؤكدا أن شعبنا ماض فى نضاله حتى تحقيق حقوقه العادلة والمشروعة.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية فى الضفة أسامة النجار، إن رزان مثال على بشاعة جرائم الاحتلال الإسرائيلى وانتهاكاته للقوانين والمواثيق الدولية، وأضاف أنه سيتم إطلاع اللجنة الدولية لحقوق الإنسان على جريمة قتل رزان النجار، وعلى الجرائم التى ترتكبها إسرائيل بحق شعبنا، مشيرا إلى أن إسرائيل تمنع اللجنة من القدوم إلى فلسطين والتحقيق فى جرائم الاحتلال ضد شعبنا.