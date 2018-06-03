نقيب المعلمين: لم نتلق شكاوى من الأعضاء بلجان الثانوية فى اليوم الأول

كتبت آية دعبس

قال خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بأن غرفة عمليات نقابة المهن التعليمية لم تتلق أى شكاوى تخص المعلمين أثناء تأديتهم أعمالهم خلال اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة.

وأضاف نقيب المعلمين فى بيان اليوم أن اليوم يسير دون حدوث أى مشكلات تعوق سير عملية الامتحانات أو تشكل أزمة أو خطورة عليها. وأوضح أن هناك تواصل مستمر مع النقابات ألفرعية واللجان النقابية التابعة لها على مستوى الجمهورية لمتابعة تطورات الأوضاع، وحتى الآن الوضع يسير بشكل طبيعى.

وأكد نقيب المعلمين، أن النقابة تراقب سير الامتحانات على مدار الـ 24 ساعة لتوفير جو من الاطمئنان والحماية للمعلمين الذين يؤدون أعمالهم فى الامتحانات بجميع محافظات الجمهورية، لافتا إلى أن هناك تعليمات مشددة للنقابات الفرعية واللجان النقابية بالتحرك الفورى حال حدوث مشكلة مع معلم أو معلمة لا قدر الله.