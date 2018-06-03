video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 03 يونيو 2018 07:17 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

ملابس عمال النظافة.. رخصة للتسول فى شوارع القاهرة الكبرى.. فيديو

الأحد، 03 يونيو 2018 06:24 م
ملابس عمال النظافة.. رخصة للتسول فى شوارع القاهرة الكبرى.. فيديو ملابس عمال النظافة
كتب رامى محيى الدين
إضافة تعليق

يحل شهر رمضان كل عام فتكثر فيه الطاعات ويحاول المسلمون التقرب إلى الله أكثر فى هذ الشهر بالصيام والصلاة والصدقات والزكاة، ولكن كما يكثر الطامعون فى القرب من الله يكثر الطامعون فى أموال الفقراء ممن لا يستحقونها، ويبدأون فى ابتكار الحيل للحصول على أموال ليست من حقهم على الإطلاق.

رصدت عدسات كاميرا "اليوم السابع" مجموعة من الأشخاص يرتدون ملابس عمال النظافة، ولكنهم ليسوا ممن يمسكون بالمكانس الطويلة أو يجرون عربات صناديق القمامة، هؤلاء الأشخاص فقط يحملون أكياسا على ظهورهم ويتجولون فى وسط الشارع بين السيارات كبائعى المناديل، يسألون الناس بمذلة ويطلقون الأدعية والتهانى بحلول شهر رمضان.

بين شارع التحرير ومسجد على بن أبى طالب بالدقى مسافة لا تتعدى كيلو متر، ومع ذلك تجد أن عدد العمال الذين يرتدون ملابس عمال النظافة حوالى 8 أشخاص يمشطون الشارع معا ولا يتركون سيارة إلا ويسألون صاحبها بمذلة، وإذا أخرج أحدهم صدقة وجدت باقى الأشخاص قد تجمعوا عليه.

والسؤال هنا هل هؤلاء فعلا عمال نظافة؟ وإذا كانوا بالفعل.. هل يعقل كل هذا العدد فى هذه المساحة الصغيرة من الشارع؟ وإذا لم يكونوا كذلك.. فلماذا يرتدون هذه الثياب؟.

والجواب هو أن الكثير من الناس يرقون لحالة عمال النظافة لضعف رواتبهم، ويرون أنهم يستحقون الصدقة والزكاة، ولذلك قرر هؤلاء – محترفى صيد أموال الصدقات والزكاة- ارتداء ملابس عمال النظافة للحصول على أموال من هم أحق منهم بها.

أما السبب الثانى فإن هذه الثياب تحميهم من إلقاء القبض عليهم بتهمة التسول، فهذه الثياب تعطى لهم مبررا فى التواجد بمنتصف الشارع، فإذا حاول أحد رجال الشرطة القبض عليهم تعلل أنه يزاول مهام عمله.

واللافت للنظر أن أعمار هؤلاء الأشخاص ليست متقاربة فمنهم من فى سن الشيخوخة ومنهم من فى سن الشباب، وإذا افترضنا أنهم بالفعل عمال نظافة، فهذا ليس مبررا أبدا لأن يمد أحد منهم يده ليطلب المساعدة، وإذا أعطينا العذر لمن هم فى سن الشيخوخة وافترضنا أن الحاجة هى التى دفعتهم ليمدوا يدهم، فلماذا لا يعمل الشباب منهم فى عمل آخر بعد أن تنتهى أوقات عمله بشركة النظافة، وإذا لم تكن تكفيه الأموال التى يتحصل عليها من عمله بشركة النظافة لماذا لا يتركها ويبحث عن فرصة عمل أفضل.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

66% من القراء يرفضون تغليظ عقوبة التسول فى رمضان

مافيا "التسول" تغزو الشوارع فى رمضان.. أستاذ بجامعة الأزهر: "المتسول كسبه سحت".. وخبير أمنى:"أبطالها أطفال وسيدات وأصحاب عاهات مزيفة.. ولابد من تشديد العقوبات وتكثيف الحملات".. والمشاركة المجتمعية هى الحل

المتسولون

عمال النظافة

الداخلية

الدقى

شارع مصدق




لا تفوتك
التعليم: ضبط طالب بالمنوفية مسئول عن تصوير أسئلة اللغة العربية للثانوية العامة

التعليم: ضبط طالب بالمنوفية مسئول عن تصوير أسئلة اللغة العربية للثانوية العامة

"قوى البرلمان" توافق على زيادة المعاشات 15% ورفع الحد الأدنى لـ750 جنيها

"قوى البرلمان" توافق على زيادة المعاشات 15% ورفع الحد الأدنى لـ750 جنيها

صور.. اللغة العربية ترسم البسمة على وجوه طلاب الثانوية العامة فى أول أيام الامتحانات بالمحافظات.. حالات إغماء بالجملة بين الطلاب والمراقبين.. أول تسريب للامتحان بالمنوفية.. وضبط حالات غش مختلفة داخل اللجان

صور.. اللغة العربية ترسم البسمة على وجوه طلاب الثانوية العامة فى أول أيام الامتحانات بالمحافظات.. حالات إغماء بالجملة بين الطلاب والمراقبين.. أول تسريب للامتحان بالمنوفية.. وضبط حالات غش مختلفة داخل اللجان

قبل انطلاق المونديال.. ماذا تقول مدرجات السوشيال ميديا عن كوبر؟.. راجل بركة وخطته مع المنتخب ماشية بنور الله.. يحب الأسلوب الدفاعى والهجوم على محمد صلاح.. وآخرون يدافعون: مدرب عالمى ويلعب وفقا لإمكانيات لاعبيه

قبل انطلاق المونديال.. ماذا تقول مدرجات السوشيال ميديا عن كوبر؟.. راجل بركة وخطته مع المنتخب ماشية بنور الله.. يحب الأسلوب الدفاعى والهجوم على محمد صلاح.. وآخرون يدافعون: مدرب عالمى ويلعب وفقا لإمكانيات لاعبيه

صور.. المنتخب يتدرب على فترتين فى بيرجمو استعدادا لمواجهة بلجيكا

صور.. المنتخب يتدرب على فترتين فى بيرجمو استعدادا لمواجهة بلجيكا

ننشر صور برديات فرعونية مصرية ضبطتها السلطات الليبية فى طبرق

ننشر صور برديات فرعونية مصرية ضبطتها السلطات الليبية فى طبرق

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة