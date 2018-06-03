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مصر للطيران تسير آخر رحلات معتمرى شهر رمضان بنقل 47 ألف معتمر

الأحد، 03 يونيو 2018 02:41 م
مصر للطيران تسير آخر رحلات معتمرى شهر رمضان بنقل 47 ألف معتمر مصر للطيران - صورة أرشيفية
كتبت رحاب نبيل
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تنتهى شركة مصر للطيران، اليوم الأحد، من تفويج معتمرى شهر رمضان إلى الأراضى السعودية لأداء مناسك العمرة، بنقل 47 ألف معتمر إلى كل من جدة والمدينة المنورة، على أن تبدأ رحلات العودة فى الفترة من 12 إلى 30 يونيو الجارى.

 

يذكر أن الطيار شريف عزت، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أكد أن مصر للطيران اتخذت كافة إجراءاتها لتيسير سفر ووصول المعتمرين بما يسهل عليهم أداء مناسك العمرة، موضحا أن الشركة سيرت 617 رحلة جوية، أقلعت 527 رحلة منها من القاهرة بواقع 372 رحلة إلى جدة و155 رحلة إلى المدينة المنورة، بالإضافة إلى 90 رحلة من مطار برج العرب إلى كل من جدة والمدينة المنورة.


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