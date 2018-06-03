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مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم بالمنوفية

الأحد، 03 يونيو 2018 08:29 ص
مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم بالمنوفية حادث تصادم - صورة أرشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
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لقى شخص وربة منزل بقرية طنبشا التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، مصرعهما وأصيب شخصان آخرين فى حادث تصادم سيارة ملاكى بأخرى نقل وفرت هاربه، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، اخطارا من إدارة شرطة النجدة بحادث تصادم ومتوفيين ومصابين بالطريق الزراعى السريع (القاهرة - الإسكندرية) أمام قرية طوخ طنبشا، وبالانتقال والفحص تبين أن طرفى الحادث، السيارة رقم "ن ص ط 819 ملاكى" قيادة "ع .م. ا.م." 45 عاما عامل وسيارة نقل "فرت هاربة من مكان الحادث" ووقع الحادث نتيجة اصطدام الأولى بالثانية من الخلف.

وأسفر الحادث عن وفاة مستقلى السيارة وكلا من والد قائد السيارة الأولى 74عاما متأثراً بإصابته بنزيف بالمخ والأنف والفم- شرخ بالجمجة، زوجته "ت .م. ا ج" 65 عاما ربة منزل متأثره بإصابتها باشتباه كسر بقاع الجمجمة وعظمة   الفخذ الأيسر وإصابة نجليهما كلا من "ع" 42 عاما باشتباه كسر بقاع الجمجمة وعظام الوجه، "سمير" 42 عاما جروح متفرقة بالجسم وتم نقل المتوفيان والمصابان إلى مستشفى بركة السبع المركزى وتحويل الثالث إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى.

وبسؤال قائد السيارة قرر أنه حال عودته من مدينة قويسنا اصطدمت بهم سيارة مجهوله من الخلف وفرت هاربة ونفى الشبهة الجنائية، تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور بالطريق، وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن الوفاة نتيجة الإصابات ولا توجد شبهة جنائية وأشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة .

تحرر عن الواقعة المحضر رقم  7768 جنح مركز بركة السبع لسنة 2018م، وبالعرض على النيابة  قررت التصريح بدفن الجثتين.

 


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