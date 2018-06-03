محامى ترامب: استدعاء الرئيس الأمريكى للتحقيق فى التدخل الروسى معركة قانونية

واشنطن (رويترز)

ذكر تقرير لمحطة "أيه.بى.سى" نيوز التلفزيونية أن محاميا للرئيس الأمريكى دونالد ترامب قال إن المحقق الخاص الذى يحقق فى تدخل روسيا المزعوم فى الانتخابات الأمريكية عام 2016 إذا استدعى الرئيس فستبدأ معركة قانونية.

وقال رودى جوليانى، رئيس بلدية مدينة نيويورك السابق الذى أصبح المحامى الرئيسى لترامب فى أبريل، إن الطرفين سيذهبان إلى المحكمة إذا حاول المحقق الخاص روبرت مولر استدعاء ترامب.

وقال جوليانى لأيه.بى.سى نيوز "إذا حاول مولر استدعائنا فسوف نلجأ للمحكمة".

ولم يرد جوليانى على طلب رويترز التعقيب.