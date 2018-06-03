video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 03 يونيو 2018 09:24 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

محامى ترامب: استدعاء الرئيس الأمريكى للتحقيق فى التدخل الروسى معركة قانونية

الأحد، 03 يونيو 2018 08:00 ص
محامى ترامب: استدعاء الرئيس الأمريكى للتحقيق فى التدخل الروسى معركة قانونية الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
واشنطن (رويترز)
إضافة تعليق

ذكر تقرير لمحطة "أيه.بى.سى" نيوز التلفزيونية أن محاميا للرئيس الأمريكى دونالد ترامب قال إن المحقق الخاص الذى يحقق فى تدخل روسيا المزعوم فى الانتخابات الأمريكية عام 2016 إذا استدعى الرئيس فستبدأ معركة قانونية.

وقال رودى جوليانى، رئيس بلدية مدينة نيويورك السابق الذى أصبح المحامى الرئيسى لترامب فى أبريل، إن الطرفين سيذهبان إلى المحكمة إذا حاول المحقق الخاص روبرت مولر استدعاء ترامب.

وقال جوليانى لأيه.بى.سى نيوز "إذا حاول مولر استدعائنا فسوف نلجأ للمحكمة".

ولم يرد جوليانى على طلب رويترز التعقيب.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ترامب يتساءل: هل المدعى الخاص بالملف الروسى يسرب معلومات للصحافة؟

وسائل إعلام أمريكية: البيت الأبيض يخطط لعقد اجتماع بين ترامب وبوتين

مسئول أممى: أمريكا أصبحت أكثر احتياجا فى عهد دونالد ترامب

امريكا

اخبار امريكا

روسيا

اخبار روسيا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
ننشر صور برديات فرعونية مصرية ضبطتها السلطات الليبية فى طبرق

ننشر صور برديات فرعونية مصرية ضبطتها السلطات الليبية فى طبرق

بعد الجدل حول حسناوات كولومبيا..نظرة على تاريخ النساء فى تشجيع الكرة..الإعلام همش مشاركتهن..واهتمام المصريات ازداد فى 2006.. دراسات: هن أكثر ولاء للفرق فى الأوقات الصعبة.. و90% يؤمن بأن وجودهن يزيد فرص الفوز

بعد الجدل حول حسناوات كولومبيا..نظرة على تاريخ النساء فى تشجيع الكرة..الإعلام همش مشاركتهن..واهتمام المصريات ازداد فى 2006.. دراسات: هن أكثر ولاء للفرق فى الأوقات الصعبة.. و90% يؤمن بأن وجودهن يزيد فرص الفوز

القضاة الأوائل.. "أبو عمر" ابن بيت القضاء.. كان يردد حديثا ذكره جده له وهو فى سن الرابعة.. حبس ليلة واحدة فأنبت الشعر الأبيض بلحيته.. أحل دم الحسين بن منصور الحلاج بعد إفتائه بصحة الحج بالمنزل فقتل خلال 3 أيام

القضاة الأوائل.. "أبو عمر" ابن بيت القضاء.. كان يردد حديثا ذكره جده له وهو فى سن الرابعة.. حبس ليلة واحدة فأنبت الشعر الأبيض بلحيته.. أحل دم الحسين بن منصور الحلاج بعد إفتائه بصحة الحج بالمنزل فقتل خلال 3 أيام

كأس العالم 2018.. أكبر 10 انتصارات فى تاريخ المونديال

كأس العالم 2018.. أكبر 10 انتصارات فى تاريخ المونديال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة