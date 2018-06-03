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غرق 9 مهاجرين فى المتوسط قبالة سواحل تركيا

الأحد، 03 يونيو 2018 09:54 ص
غرق 9 مهاجرين فى المتوسط قبالة سواحل تركيا مهاجرين - أرشيفية
(أ ف ب)
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لقى تسعة مهاجرين كانوا يسعون للوصول إلى أوروبا على متن زورق سريع حتفهم لدى غرق مركبهم، اليوم الأحد، فى المتوسط قبالة سواحل تركيا، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وأفادت وكالة أنباء الأناضول أن الزورق واجه صعوبات قبالة محافظة انطاليا المطلة على البحر الأبيض المتوسط. وإضافة إلى الضحايا، تم انقاذ خمسة أشخاص فيما لا يزال شخص واحد فى عداد المفقودين.

وفى سياق متصل أصيب طفلان مهاجران، أفغانى وعراقى يبلغ عمرهما 12 عاما، الأربعاء الماضى بجروح بالغة حين أطلقت الشرطة الكرواتية النار على شاحنة كانت تقلهما كما أعلن ناطق باسم الشرطة.

وقال الناطق اليس زودان لوكالة فرانس برس أن شاحنة صغيرة رفضت التوقف عند نقطة تفتيش قرب الحدود مع البوسنة ، مضيفا أن الشرطة فتحت حينئذ النار قبل أن تعرف ان طفلين اصيبا، وهما فى عداد المهاجرين الـ29 الذين كانوا على متنها. وتم نقلهما الى المستشفى فى زادار (جنوب) فى حالة حرجة لكن حياتها ليست فى خطر


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