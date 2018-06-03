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الأحد، 03 يونيو 2018 12:52 م
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ضبط 43 سيارة ودراجة نارية بدون تراخيص وتحصيل 55 ألف جنيه فى الغربية

الأحد، 03 يونيو 2018 12:27 م
ضبط 43 سيارة ودراجة نارية بدون تراخيص وتحصيل 55 ألف جنيه فى الغربية حملة مرورية -أرشيفية
الغربية عادل ضرة
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شنت إدارة مرور الغربية برئاسة العميد أشرف مرسى، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن، حملة مرورية لضبط السيارات والدراجات النارية بدون لوحات ورخصتى القيادة والتسيير.

أسفرت الحملة عن ضبط 30 سيارة بدون لوحات ورخصتى القيادة والتسيير، و13 دراجة نارية مخالفة بدون لوحات وتراخيص، وتحرير 346 مخالفة على نموذج 125، والتصالح فى 711  مخالفة فورية، وتم تحصيل مبلغ 55350 جنيها.

قاد الحملة العقيد عبد الحميد خميس، رئيس مباحث مرور الغربية، وضباط المرور بأقسام المرور على مستوى المراكز والمدن، وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.


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