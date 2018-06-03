video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 03 يونيو 2018 08:30 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط المتهم الخامس فى واقعة هروب سجناء مركز الوقف بقنا

الأحد، 03 يونيو 2018 07:41 م
ضبط المتهم الخامس فى واقعة هروب سجناء مركز الوقف بقنا مدير أمن قنا
قنا - وائل محمد
إضافة تعليق

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، من ضبط المتهم الخامس الهارب من حجز شرطة الوقف، شمالى قنا، بمنطقة فيصل، وجار نقله إلى مركز شرطة الوقف للتحقيق معه فى الواقعة.

كان اللواء علاء العياط، مدير أمن قنا، تلقى إخطارا، من مدير المباحث الجنائية، يفيد ضبط ناجح.م.ع، والمقيم بقرية أبومناع بمركز دشنا، والمطلوب على خلفية واقعة هروب 5 محتجزين من مركز شرطة الوقف، عقب كسر الشباك الحديدى للحجز.

يذكر أن 5 محتجزين تمكنوا من الهرب من حجز مركز شرطة الوقف، فى 17 أغسطس الماضي، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 وهم "محمد.ح، وشقيقه أبو المجد، وعبدالله.م، محبوس في قضية مخدرات، ومقيم بقرية المراشدة، وإسماعيل.م، متهم في قضية سرقة ومقيم بناحية السنابسة بالوقف".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 992 مخالفة مرورية و20 دراجة بدون لوحات بقنا

اخبار محافظات

قنا اليوم

حملات امنية

هروب سجناء مركز الوقف

اخبار الحوادث




لا تفوتك
التعليم: ضبط طالب بالمنوفية مسئول عن تصوير أسئلة اللغة العربية للثانوية العامة

التعليم: ضبط طالب بالمنوفية مسئول عن تصوير أسئلة اللغة العربية للثانوية العامة

"قوى البرلمان" توافق على زيادة المعاشات 15% ورفع الحد الأدنى لـ750 جنيها

"قوى البرلمان" توافق على زيادة المعاشات 15% ورفع الحد الأدنى لـ750 جنيها

صور.. اللغة العربية ترسم البسمة على وجوه طلاب الثانوية العامة فى أول أيام الامتحانات بالمحافظات.. حالات إغماء بالجملة بين الطلاب والمراقبين.. أول تسريب للامتحان بالمنوفية.. وضبط حالات غش مختلفة داخل اللجان

صور.. اللغة العربية ترسم البسمة على وجوه طلاب الثانوية العامة فى أول أيام الامتحانات بالمحافظات.. حالات إغماء بالجملة بين الطلاب والمراقبين.. أول تسريب للامتحان بالمنوفية.. وضبط حالات غش مختلفة داخل اللجان

قبل انطلاق المونديال.. ماذا تقول مدرجات السوشيال ميديا عن كوبر؟.. راجل بركة وخطته مع المنتخب ماشية بنور الله.. يحب الأسلوب الدفاعى والهجوم على محمد صلاح.. وآخرون يدافعون: مدرب عالمى ويلعب وفقا لإمكانيات لاعبيه

قبل انطلاق المونديال.. ماذا تقول مدرجات السوشيال ميديا عن كوبر؟.. راجل بركة وخطته مع المنتخب ماشية بنور الله.. يحب الأسلوب الدفاعى والهجوم على محمد صلاح.. وآخرون يدافعون: مدرب عالمى ويلعب وفقا لإمكانيات لاعبيه

صور.. المنتخب يتدرب على فترتين فى بيرجمو استعدادا لمواجهة بلجيكا

صور.. المنتخب يتدرب على فترتين فى بيرجمو استعدادا لمواجهة بلجيكا

ننشر صور برديات فرعونية مصرية ضبطتها السلطات الليبية فى طبرق

ننشر صور برديات فرعونية مصرية ضبطتها السلطات الليبية فى طبرق

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة