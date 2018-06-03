ضبط المتهم الخامس فى واقعة هروب سجناء مركز الوقف بقنا

قنا - وائل محمد

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، من ضبط المتهم الخامس الهارب من حجز شرطة الوقف، شمالى قنا، بمنطقة فيصل، وجار نقله إلى مركز شرطة الوقف للتحقيق معه فى الواقعة.



كان اللواء علاء العياط، مدير أمن قنا، تلقى إخطارا، من مدير المباحث الجنائية، يفيد ضبط ناجح.م.ع، والمقيم بقرية أبومناع بمركز دشنا، والمطلوب على خلفية واقعة هروب 5 محتجزين من مركز شرطة الوقف، عقب كسر الشباك الحديدى للحجز.



يذكر أن 5 محتجزين تمكنوا من الهرب من حجز مركز شرطة الوقف، فى 17 أغسطس الماضي، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 وهم "محمد.ح، وشقيقه أبو المجد، وعبدالله.م، محبوس في قضية مخدرات، ومقيم بقرية المراشدة، وإسماعيل.م، متهم في قضية سرقة ومقيم بناحية السنابسة بالوقف".



