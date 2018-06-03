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خالد صلاح
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صور..مصرع شخصين وإصابة 3 فى انهيار مبنى بالعاصمة الكينية نيروبى

الأحد، 03 يونيو 2018 09:06 ص
صور..مصرع شخصين وإصابة 3 فى انهيار مبنى بالعاصمة الكينية نيروبى انهيار مبنى ـ صورة أرشيفية
نيروبى(أ ش أ)
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أعلن مسئول بالشرطة الكينية اليوم الأحد، مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين جراء انهيار مبنى بالعاصمة نيروبى.

ونقلت قناة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية عن بيوس ماساى مواتشى المسئول بالوحدة الوطنية لإدارة الكوارث قوله أن عملية الإنقاذ لا تزال جارية بعد انهيار مبنى سكنى مكون من خمسة طوابق فى وقت مبكر من اليوم بحى "هوروما نجي" فى نيروبي.

وأضاف مواتشى أنه تم انتشال جثة من تحت الأنقاض وآخر حيا ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة فى وقت لاحق، موضحا أن ثلاثة أشخاص تم انقاذهم يتلقون العلاج اللازم بالمستشفى.

تجدر الإشارة إلى أن انهيار المبانى أمر شائع فى نيروبي، حيث يعيش 4 ملايين شخص فى مناطق محدودة الدخل أو فى الأحياء الفقيرة. وهناك ارتفاع فى الطلب على الإسكان، وغالبا ما يتجاوز المطورون العقاريون الفاسدون قوانين البناء.

انهيار مبنى فى العاصمة الكينية نيروبى
انهيار مبنى فى العاصمة الكينية نيروبى

 

عملية البحث عن ناجين فى انهيار مبنى بكينيا
عملية البحث عن ناجين فى انهيار مبنى بكينيا

 

فرق الإنقاذ الكينية تبحث عن ناجين فى انهيار مبنى
فرق الإنقاذ الكينية تبحث عن ناجين فى انهيار مبنى

 

البحث عن ناجين تحت أنقاض مبنى منهار فى كينيا
البحث عن ناجين تحت أنقاض مبنى منهار فى كينيا

 

 


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