صور..تيريزا ماى وصادق خان يحملان الزهور خلال إحياء الذكرى الأولى لهجوم جسر لندن

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب

حملت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، وصادق خان عمدة لندن، الزهور لوضعها أمام النصب التذكارى خلال إحياء ذكر الهجوم الإرهابى الذى وقع على جسر لندن خلال شهر يونيو من العام الماضى، وسط حضور مئات من البريطانيين الذين تجمعوا بمحيط موقع الحادث الأليم.

يذكر أن شاحنة صغيرة دهست 7 من المشاة فوق جسر "لندن بريدج" بوسط العاصمة، كما طعن المهاجمون أشخاصا كانوا فى سوق "بورو" المجاور، وأعلنت الشرطة أن الأمر يتعلق بـ "حادث إرهابى".



تيريزا ماى تضع الزهور



تيريزا ماى وصادق خان عمدة لندن



تيريزا ماى وصادق خان يحملان الزهور



تيريزا ماى وعمدة لندن ووزير الداخلية البريطانى