صور..الصين: مزايا محادثات التجارة مع أمريكا مرهونة بوقف الرسوم

رويترز - – تصوير (أ ف ب)

قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم الأحد، عقب محادثات تجارية رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة والصين فى بكين إنه فى حالة تطبيق واشنطن عقوبات تجارية بما فى ذلك فرض رسوم فإن جميع النتائج التى أسفرت عنها المحادثات التجارية ستكون لاغية.

وأضافت الوكالة الرسمية أن الصين راغبة فى زيادة الواردات من عدة دول من بينها الولايات المتحدة قائلة إن الإصلاح والانفتاح وزيادة الطلب المحلى استراتيجية وطنية لبكين.

صدر البيان عقب انتهاء المحادثات بين وزير التجارة الأمريكى ويلبور روس وليو خه نائب رئيس الوزراء الصينى.



وزير التجارة الأمريكى ويلبر روس فى بكين



وزير التجارة الأمريكى ووفد بلاده برفقة نائب رئيس وزراء الصين



نائب رئيس الوزراء الصينى ليو هى يرافق الوفد الأمريكى



وزير التجارة الأمريكى ويلبر روس خلال محادثات بكين



محادثات تجارية بين أمريكا والصين فى بكين



نائب رئيس وزراء الصين يصافح وزير التجارة الأمريكى



نقاش بين نائب رئيس وزراء الصين ووزير التجارة الأمريكى



صورة تذكارية للوفدين التجاريين لأمريكا والصين



الوفدين التجاريين الأمريكى والصينى فى بكين