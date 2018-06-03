خطة البرلمان توصى بـ3 مليارات جنيه زيادة فى مخصصات وزارة التربية والتعليم

كتب عبد اللطيف صبح

أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بدعم موازنة وزارة التربية والتعليم بمبلغ 3 مليارات جنيه إضافية، منها الباب الأول الخاص بالأجور والمرتبات بمبلغ 500 مليون جنيه فى صورة حوافز لمدرسى رياض الأطفال، لتدعيم تطبيق منظومة التعليم الجديدة.

كما أوصت اللجنة بدعم موازنة الباب السادس بمبلغ 2 مليار جنيه، لتغطية تكلفة الحصول على أجهزة التابلت اللازمة لتطبيق منظومة التعليم الجديدة، ولتجهيز المدارس تكنولوجيا، ودعم موازنة هيئة الأبنية التعليمية بمبلغ 500 مليون جنيه (باب سادس)، لزيادة القدرة على توفير عدد من الفصول الجديدة وفقا لاحتياجات الوزارة.

وأوضح تقرير اللجنة أنه فى إطار حزمة الحماية الاجتماعية المقدمة خلال العام المالى 2018/2019، سوف تقرر زيادة فى الأجور والمرتبات لموظفى الدولة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وكذلك غير الخاضعين لهذا القانون، ويقدر نصيب المعلمين بوزارة التربية والتعليم من هذه الحزمة ما بين 7 إلى 8 مليارات جنيه.