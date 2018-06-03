تعليم المنوفية تكشف عن اسم الطالب المتورط فى تسريب امتحان اللغة العربية

المنوفية – محمود شاكر

كشف مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، عما تم رصدة من أحد الطلاب بمدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض بشبين الكوم بمحافظة المنوفية وتم التأكد من أنه المتسبب فى نشر صور امتحان مادة اللغة العربية.

وأوضح شاهين فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن الطالب هو "محمود أشرف عبدالعزيز" والمقيد باللجنة رقم 3 بمدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض الثانوية بشبين الكوم.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم أنه سيتم التحقيق مع الطالب عقب الانتهاء من الفترة الأولى باللغة العربية، لافتا إلى أنه تم تحرير محضر إثبات حالة بالواقعة.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت اليوم الأحد 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية حيث يختبر قرابة 656 طالب وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألف و898 طالبة وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألف و716 فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.