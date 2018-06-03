تجديد حبس منى مذبوح 15 يوما بتهمة إهانة المصريين

كتب كريم صبحى

جدد المستشار أحمد بهجت قاضى المعارضات بمحكمة مصر الجديدة جبس اللبنانية منى مذبوح 15 يوما على ذمة التحقيق بعد تطاولها على الشعب المصري، عبر فيديو تم نشره على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ورافقت مذبوح قوة أمنية مشددة تابعة، من محبسها إلى المحكمة لنظر تجديد حبسها، ورفضت حضور محامى للدفاع عنها .

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بحبس منى مذبوح، 4 أيام على ذمة التحقيقات فى قضية اتهامها بتوجيه إساءات للشعب المصرى من خلال نشر فيديو عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) ينطوى على عبارات وألفاظ يعاقب عليها القانون.

وتباشر نيابة استئناف القاهرة، تحت إشراف المستشار محمد سراج أبو شنب المحامى العام الأول بالنيابة، التحقيق مع المتهمة التى ألقت قوات الأمن القبض عليها قبل مغادرتها البلاد، استجابة لقرار النائب العام بضبطها وإحضارها.