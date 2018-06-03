video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 03 يونيو 2018 02:24 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تجديد حبس منى مذبوح 15 يوما بتهمة إهانة المصريين

الأحد، 03 يونيو 2018 01:06 م
تجديد حبس منى مذبوح 15 يوما بتهمة إهانة المصريين اللبنانية منى المذبوح-أرشيفية
كتب كريم صبحى
إضافة تعليق
جدد المستشار أحمد بهجت قاضى المعارضات بمحكمة مصر الجديدة جبس  اللبنانية منى مذبوح 15 يوما على ذمة التحقيق بعد تطاولها على الشعب المصري، عبر فيديو تم نشره على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". 
 
ورافقت مذبوح قوة أمنية مشددة تابعة، من محبسها إلى المحكمة لنظر تجديد حبسها، ورفضت حضور محامى للدفاع عنها .
 
 
وكان  النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر  بحبس منى مذبوح، 4 أيام على ذمة التحقيقات فى قضية اتهامها بتوجيه إساءات للشعب المصرى من خلال نشر فيديو عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) ينطوى على عبارات وألفاظ يعاقب عليها القانون.
 
وتباشر نيابة استئناف القاهرة، تحت إشراف المستشار محمد سراج أبو شنب المحامى العام الأول بالنيابة، التحقيق مع المتهمة التى ألقت قوات الأمن القبض عليها قبل مغادرتها البلاد، استجابة لقرار النائب العام بضبطها وإحضارها.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

منى المذبوح ترتدى الحجاب أثناء نظر تجديد حبسها أمام جنح النزهة

وصول منى مذبوح محكمة مصر الجديدة لنظر تجديد حبسها فى التطاول على المصريين

منى المذبوح

اخبار الحوادث

اخبار حوادث اليوم

تجديد حبس

اللبنانيه منى المذبوح

اخبار مصر




لا تفوتك
ننشر صور برديات فرعونية مصرية ضبطتها السلطات الليبية فى طبرق

ننشر صور برديات فرعونية مصرية ضبطتها السلطات الليبية فى طبرق

بعد الجدل حول حسناوات كولومبيا..نظرة على تاريخ النساء فى تشجيع الكرة..الإعلام همش مشاركتهن..واهتمام المصريات ازداد فى 2006.. دراسات: هن أكثر ولاء للفرق فى الأوقات الصعبة.. و90% يؤمن بأن وجودهن يزيد فرص الفوز

بعد الجدل حول حسناوات كولومبيا..نظرة على تاريخ النساء فى تشجيع الكرة..الإعلام همش مشاركتهن..واهتمام المصريات ازداد فى 2006.. دراسات: هن أكثر ولاء للفرق فى الأوقات الصعبة.. و90% يؤمن بأن وجودهن يزيد فرص الفوز

القضاة الأوائل.. "أبو عمر" ابن بيت القضاء.. كان يردد حديثا ذكره جده له وهو فى سن الرابعة.. حبس ليلة واحدة فأنبت الشعر الأبيض بلحيته.. أحل دم الحسين بن منصور الحلاج بعد إفتائه بصحة الحج بالمنزل فقتل خلال 3 أيام

القضاة الأوائل.. "أبو عمر" ابن بيت القضاء.. كان يردد حديثا ذكره جده له وهو فى سن الرابعة.. حبس ليلة واحدة فأنبت الشعر الأبيض بلحيته.. أحل دم الحسين بن منصور الحلاج بعد إفتائه بصحة الحج بالمنزل فقتل خلال 3 أيام

كأس العالم 2018.. أكبر 10 انتصارات فى تاريخ المونديال

كأس العالم 2018.. أكبر 10 انتصارات فى تاريخ المونديال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة